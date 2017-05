Nevěřím mu nos mezi očima, říká ke sporu o dědictví bratr Davida Ratha

Michal Rath nesouhlasí s tím, že jeho otec Ratmír v narychlo sepsané závěti odkázal veškerý svůj majetek Davidovi. Ratmír Rath napsal krátký testament v den, kdy ho postihl infarkt.

Kvůli tomu Michal Rath závěť zpochybňuje. „Každopádně je tam spousta otazníků, zda otec závěť vůbec napsal. A pokud ano, tak ji sepsal v krajní nouzi, protože měl infarkt,“ řekl novinářům ještě před jednáním.

O jak velké dědictví vedou spor, nechtěl ani jeden z bratrů upřesnit. Michal Rath však naznačil, že může jít i o řádově vyšší částku, než je 20 milionů, o kterých se spekuluje. „Tam je problém v tom, že přípravné řízení k dědictví připravoval s notářem můj bratr a do toho soupisu dědictví zahrnuli jisté zahraniční účty, které prošetřuje policie v souvislosti s korupcí,“ prozradil. Prostředky uložené v zahraničí David Rath vysvětlil tím, že jeho otec mimo republiku dlouho pracoval.

Měl by si sáhnout do svědomí, říká o bratrovi Michal Rath

„Nemůžu mu věřit ani nos mezi očima,“ uvedl Michal Rath na adresu svého bratra. David Rath totiž dlouhodobě tvrdí, že otec Michalovi nic neodkázal, protože se k němu špatně choval a s otcem se nestýkal. Michal to však důrazně odmítá. V pátek navrhl výslech své manželky a dětí, aby potvrdily opak. Ručně psanou závěť má podle něj také prozkoumat grafolog.

„Myslím, že by si měl bratr sáhnout do svědomí. Ono to tak bývá, většinou ti lidé, kteří mají spolu špatné vztahy, nechovají se k sobě dobře, tak pak, když jde o nějaké peníze, přiběhnou jako první a mají pocit, že mají na všechno nárok,“ kritizoval David Rath bratra.

„Hádky v rodinách nejsou nic příjemného ani hezkého, ale k životu to prostě patří. Můj otec tu závěť napsal, rozhodl se tak, mně to oznámil, a to je všechno, co k tomu můžu říci. Já jsem u toho nebyl,“ řekl ke sporu v pátek bývalý poslanec a hejtman Rath. „Bratr si to měl vyřídit s otcem a mě do toho nezatahovat,“ dodal. Dohoda podle něj není možná. „Není se o čem dohodnout. Otec se takto rozhodl, napsal závěť a bratr to napadá u soudu,“ vylíčil médiím David Rath.

Ačkoli se oba bratři k jednání dostavili, před soudem nevypovídali. Soudkyně Irena Voštová dlouze vyslechla zdravotní sestru, která svědčila Ratmíru Rathovi u závěti. Soudkyně chtěla především zjistit, jestli do sepsání dokumentu Ratmíra Ratha někdo nutil.

„Do nemocnice nechtěl, protože byl trochu tvrdohlavý. Volala jsem Evě (Rathové), pak jsme se spojili s Davidem Rathem a ten mu domluvil. Než přijela sanitka, pan profesor mě poprosil, jestli můžu být svědek u závěti, že to chce napsat,“ popsala běh událostí zdravotní sestra. U soudu potvrdila, že předložená závěť je stejného znění jako ta, kterou tehdy podepsala. Soudkyně poté další jednání odročila na srpen.

Součástí dědictví je i více než osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u bývalého hejtmana. Ratmír tvrdil, že peníze jsou jeho, nikoliv jeho syna. O těchto financích bude ještě rozhodovat Ústavní soud, kam se obrátil správce pozůstalosti (více zde). „Je to taková zvláštní situace, že na ty peníze běží dědické řízení, ale jsou současně zablokovány,“ řekl David Rath.