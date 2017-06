Irácká armáda dobyla ruiny mešity an-Núrí v Mosulu, porážka IS se blíží

Irácké oddíly dobyly vlastně jen ruiny mešity z 12. století, která byla proslulá svým nakloněným minaretem. Minulý týden ji totiž radikálové odstřelili. Mešita leží v historické části v západním Mosulu, kde už několik dní irácké jednotky svádějí s takzvaným Islámským státem (IS) tvrdé boje (více zde).

Ofenzivu za znovudobytí druhého největšího iráckého města z rukou IS zahájila irácká armáda loni na podzim. Letos v lednu dobyla východní část Mosulu a od února bojuje o jeho západní, více zalidněnou část.

Mosul je poslední baštou IS v Iráku, v Sýrii pak je jejich poslední větší pevností město Rakká, o nějž se už také vedou urputné boje. IS, který v roce 2014 ovládal značná území v Iráku a Sýrii, v posledních měsících utrpěl citelné ztráty.

Město Mosul obsadili radikálové z IS v červnu 2014. Od té doby zničili ve městě řadu historických objektů - památky starých kultur totiž odporují jejich výkladu islámu. Džihádisté z IS například vyhodili do vzduchu hrob proroka Jonáše či mešitu proroka Jiřího. V únoru 2015 také zničili slavné mosulské muzeum, kde byly památky z asyrského a helénského období, či tamní knihovnu s řadou vzácných svazků.