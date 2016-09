Kolik Rusů bojovalo na Ukrajině? Medaile naznačují, že přes deset tisíc

Loni v lednu se na jednom z profilů ruské sociální sítě VKontakte (obdoba Facebooku) objevil snímek ruské vojenské medaile „Za chrabrost“ s poděkováním. Rychle k němu přibyla reakce: „Ale velitel brigády zakázal nahrávání fotek medailí!“

„Mně osobně to neřekl, takže na to kašlu,“ odepsal člověk, který fotografii nahrál.

Nebyl jediný, kdo se v uplynulých měsících a vlastně už i letech pochlubil ruským státním vyznamenáním a dekretem o udělení. Snímky přitom obsahují sériová čísla medailí a data udělení, takže lze sledovat, kolik jich bylo k jakému datu uděleno.

Už samotný zákaz „chlubení se“ je pozoruhodný: smyslem vyznamenání odjakživa bylo vyzdvihnout vlastnosti konkrétního člověka a dát ho za vzor. Možná i proto někteří ruští vojáci neodolali a na sociálních sítích se pochlubili.

Teoreticky jistě nelze vyloučit, že to celé je trik mající očernit Rusko. Jenže působí příliš sofistikovaně a vyžadovalo by to koordinovanou dlouhodobou práci s nejistým výsledkem. V rusko-ukrajinské informační válce jsou běžnější metody typu použití snímku stanu z fotobanky pro „doložení“ přítomnosti ukrajinských diverzantů na Krymu.

Za podvrh nepokládá snímky medailí ani sdružení Bellingcat zaměřující se na analýzu otevřených zdrojů. „Lze prokázat, že množství medailí udělených v letech 2014 a 2015 bylo skokově vyšší oproti rokům předešlým. Medailí Za zásluhy v boji bylo mezi listopadem 2014 a únorem 2016 uděleno 4 300, což naznačuje rozsáhlé vojenské operace v tomto období,“ píše Bellingcat.

Celkově podle sdružení ruské úřady za uvedenou dobu udělily deset tisíc vyznamenání. Před začátkem bojů na východě Ukrajiny udělovaly ruské úřady za srovnatelnou dobu velmi zhruba tisíc až patnáct set medailí - je tedy zřejmé, že ne každá z deseti tisíc udělených medailí skončila na hrudi Rusa bojujícího na Ukrajině.

I tak se ale podle Bellingcat do bojů v Donbasu zapojilo přes deset tisíc vojáků. Svůj kvalifikovaný odhad opírá sdružení o to, že při vojenských konfliktech zdaleka nebývá vyznamenán každý voják.

Medaile pro tisíce lidí navíc

Sdružení zmapovalo i to, jak po začátku bojů na východě Ukrajiny výrazně stoupl počet udělovaných ocenění. Ze čtyř vyznamenání, které analytici Bellingcatu zahrnuli do zkoumání, je jedna medaile čistě pro vojáky a nese název Za zásluhy v boji. Od jejího vzniku v roce 2003 ji průběžně dostávalo zhruba 200 příslušníků ozbrojených sil ročně.

Za necelý rok, mezi 7. listopadem 2014 a 1. zářím 2015 (kdy Rusko oficiálně začalo bojovat v Sýrii a tedy přibyla další možnost získat medailí), přibylo zhruba 3 300 držitelů této medaile.

U medaile Za chrabrost je počítání složitější. Podmínky jejího udělování se v čase měnily, mohou ji dostávat i civilní zaměstnanci ministerstva vnitra a soudobá sériová čísla medailí přesahují 65 tisíc.

Podle Bellingcat udělovaly ruské úřady v letech 1994-2014 v průměru téměř devět medailí Za chrabrost denně (mimo jiné i účastníkům válek v Čečensku), z toho od září 2008 do srpna 2014 v průměru 1,4 medaile denně . Od srpna 2014 do listopadu 2015 pak v průměru víc než šest medailí denně, a to spíše na počátku tohoto období.

Přibylo i udělených Suvorovových a Žukovových medailí. Té druhé, jejíž číslování ruské úřady v roce 2010 restartovaly spolu s úpravou parametrů a vzhledu medaile, bylo do 12. prosince 2014 uděleno 277. Za šest týdnů se toto číslo zdvojnásobilo.