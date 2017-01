Vypalují, vraždí a znásilňují, popisují uprchlíci útlak muslimů v Barmě

Když vojáci vtrhnou do vesnice, mají obyvatelé sotva pár vteřin na to se rozhodnout, co udělají. Často je to přitom rozhodnutí o životě a smrti. Když vojáci přišli v listopadu do vesnice Pwint Phyu Chaung, Núr Ankisová raději zůstala ukrytá doma. Rozhodnutí ji stálo bití bambusovými klacky a očekávání, že ji zabijí.

„Ženy shromáždili a odvedli na jedno místo. Ty, které se jim líbili, znásilnili. Byly tam jen dívky a armáda, nikdo jiný,“ popsala pětadvacetiletá dívka webu The New York Times. Na chvíli jí prý bleskla hlavou myšlenka, že uteče. V tu chvíli však v sobě nedokázala najít sílu. „Neviděla jsem, jaký má smysl zůstat naživu,“ dodala.

Jiní se však o útěk pokusili. O tři roky mladší Rašida Begumová se se třemi dětmi snažila ukrýt v nedalekém potoce, ale v divoce pádící vodě jí vyklouzla z náručí malá dcerka.

Stejnou řeku jako Rašida volil i dvacetiletý Sufaját Ullah. Když vojáci přišli, byl doma. Jak slyšel střelbu, byl mladý muž rázem rozhodnutý utéct. Věřil, že jen tak má šanci přežít.

V řece plaval, jak nejrychleji dovedl, a většinu následujících dvou dnů strávil ukrytý ve vodě, než se odvážil vylézt. Teprve až když byl znovu na souši, zjistil, že vojáci zapálili jeho dům a matka, otec i dva bratři uvnitř uhořeli. „Nemám stání. Zabili mi matku i otce. Co mi v tomhle světě zbylo?“ říká mladík a dává si před oči ruce, aby zakryl pláč.

Příběhy uprchlíků nelze individuálně potvrdit. Vypovídají však o tom samém, na co upozorňují mezinárodní humanitární organizace. Vojáci podle nich od loňského podzimu systematicky napadají vesnice na severozápadě Barmy, který obývá převážně muslimská menšina Rohingů. Vesnice poté vypalují. Nejméně 1 500 domů bylo podle satelitních snímků zničeno (psali jsme zde). Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uprchlo ze země okolo 65 tisíc Rohingů. OSN v pondělí uvedla, že jen za minulý týden překročilo hranice do Bangladéše 22 tisíc uprchlíků.

„Je riziko, že jsme ještě neviděli to nejhorší. Nevíme, co udělají vládní síly dál, ale víme, že útoky na civilisty pokračují,“ uvedl Matthew Smith z neziskové organizace Fortify Rights, která se zaměřuje na dodržování lidských práv v jihovýchodní Asii.



Komise jmenovaná barmskou vládou odmítá, že by armáda prováděla ve vesnicích genocidu, ale do určených míst odmítá pustit zahraniční novináře i vyšetřovatele humanitárních organizací. Úřady uvádějí, že Rohingové zapalují své vlastní domy, aby přitáhli mezinárodní pozornost.

Většinu obvinění odmítají. Připustili však, že se v některých případech ozbrojené síly vůči muslimskému etniku dopustily nepřípustného násilí. Úřady tak reagovaly na záběry, na kterých je vidět, jak policisté bijí mladíka sedícího vedle desítek dalších mužů s rukama na hlavě. Jiný záběr zachycuje tři uniformované policisty, kteří jednoho z mužů na zemi bijí holemi a pak ho kopnou do obličeje. Úřady se zavázaly, že incident prošetří a policisty potrestají.

Rohingové Populace muslimských Rohingů žije převážně v Arakanském státě na severu Barmy. Rohingové jsou podle svých historických pramenů původním domorodým obyvatelstvem tohoto regionu. Barmští historici však tvrdí, že do oblasti přišli z Bangladéše během britské koloniální nadvlády. V roce 1982 vláda generála Ne Wina zavedla zákon, který Rohingům téměř znemožňuje dostat barmské občanství. Pokud o něj chtějí žádat, musí doložit svůj pobyt v zemi minimálně od roku 1948. I když se jim občanství podaří získat, převážně buddhistická společnost je nikdy nepřijme. Rohingové tvoří asi čtyři procenta z 60milionové barmské populace. V zemi jich žije podle odhadů asi 800 tisíc až milion. Větší minority tvoří také v Saúdské Arábii, Bangladéši, Pákistánu, Thajsku a Malajsii.

Vojáci napadají vesnice přímo u řeky Naf, která leží na státní hranici mezi Barmou a Bangladéší. K násilnostem dochází tak blízko hranici, že je z Bangladéše vidět kouř stoupající ze spálených vesnic. Uvedl to imám Nazir Ahmed, který vede mešitu, kde se o uprchlé Rohingy starají.

Imám potvrdil, že někteří Rohingové se sice vzbouřili proti armádě, vláda však míru násilí ze strany Rohingů přehání v množství i síle. Rohingové jsou podle něj frustrovaní a brání se holemi. „Nyní když najdou v domě farmáře mačetu, hned řeknou, že se podílí na terorismu,“ popsal Ahmed.

Mnoho příchozích do uprchlických táborů v Bangladéši pochází z vesnice Kyet Yoepin, kde bylo v říjnu údajně spáleno na 245 domů. V jednom z nich žil i pětadvacetiletý Muhammad Safík s rodinou. Že vojáci přišli, poznal podle střelby. Když jeden z vojáků vzal za ruku jeho sestru, Muhammad se na něj vrhl. Bál se, že vojáci sestru znásilní a neudržel se.

Zhruba pětadvacetiletého muže potom vojáci surově zmlátili a nechali umřít. Když se probral, dostal z milosti kulku do lokte a plazil se pryč. Z rýžového pole pak sledoval, jak vojáci zapálili vesnici. „Už žádné domy nezbyly. Všechno je spálené,“ povzdechl si Safík.

Současný konflikt je nejhorší od roku 2012, kdy zvěsti o znásilnění buddhistické dívky třemi muslimskými mladíky rozpoutaly etnické násilí, při kterém zemřely stovky Rohingů (psali jsme zde). Mezinárodní organizace kritizují faktickou vůdkyni země a držitelku Nobelovy ceny míru Do Aun Schan Su Ťij, že se současnému násilí v oblasti nesnaží zabránit.

Rohingové jsou považování za jednu z nejpronásledovanějších minorit na světě. Navzdory tomu, že v zemi žijí už několik generací, mají stále status nelegálních imigrantů a nemají nárok na občanství. Dlouhodobě čelí perzekuci ze strany vlády i nacionalistických buddhistů. V Barmě jich přitom žije podle odhadů asi milion (více viz box).