Máte máslo na hlavě, řekl Zaorálek. Co jste dokázal za 27 let? opáčil Babiš

20:45 , aktualizováno 23:10

Více než tři roky spolu šéf ANO Andrej Babiš a volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek seděli v jedné vládě, ale to už podle jejich posledního televizního duelu den před parlamentními volbami není příliš pravděpodobné. „Máte máslo na hlavě,“ zaútočil Zaorálek na Babiše. „A co jste dokázal za 27 let v politice?“ opáčil mu exministr financí v debatě TV Nova.