Babiš láká voliče slibem pětistovky měsíčně navíc každému zaměstnanci

Babiš to chce kompenzovat větším výběrem daní. K tomu, aby si novou výhodu pro zaměstnance mohl rozpočet dovolit, má pomoci i hospodářský růst.

Svůj návrh šéf ANO odůvodnil tím, že i zaměstnanci si výdajový paušál zaslouží. „Chceme alespoň částečně kompenzovat výdaje zaměstnanců na dojíždění nebo i zvyšování kvalifikace,“ uvedl Babiš.

Pětistovku měsíčně navíc by zaměstnanci dostali uzákoněním takové slevy formou slevy na pojistném. Původně uvažoval o tom, že by pětistovku měsíčně navíc dostávali jen zaměstnanci s platem do 50 tisíc hrubého měsíčně, což by celkové výdaje snížilo na 16,6 miliardy, ale nakonec se přiklonilo ANO k tomu, že bude rozumnější nedělat rozdíly a dát výdajový paušál všem zaměstnancům.

Další konkrétní návrhy chce šéf ANO představit příští týden. Před několika dny po prezentaci své vize pro Českou republiku O čem sním, když náhodou spím, mluvil na tiskové konferenci o tom, že počítá s tím, že se budou revidovat daňové výjimky, se snižováním daní z příjmu fyzickým osobám i s úpravami elektronické evidence tržeb. (více o prezentaci Babišovy vize zde)

Výdajové paušály nyní mohou uplatňovat menší podnikatelé. Nemusí dokládat své výdaje pomocí dokladů, vypočítají si paušál procentem ze svých příjmů. Na začátku července vstupuje v platnost daňový balíček, který už podepsal prezident Miloš Zeman a který mimo jiné snižuje limit pro výdajové paušály živnostníků z nynějších dvou milionů na jeden milion korun. Živnostníci, kteří tyto paušály využívají, budou smět opět uplatňovat daňové slevy na manželku a děti. (více o daňovém balíčku zde)

Na vyšší platy lákají voliče i ODS, TOP 09 a ČSSD

Plán na zvýšení platů už představily i některé další strany. Opoziční ODS navrhuje zavedení patnáctiprocentní sazby z hrubé mzdy namísto superhrubé, což podle šéfa strany Petra Fialy povede ke zvýšení čisté mzdy zaměstnanců průměrně o 7 procent (více o plánu ODS zde).

I TOP 09 už řekla, že chce, aby lidem zůstalo více peněz. „Proto všem snížíme odvody sociálního pojištění o 8 procent,“ uvedl předseda strany Miroslav Kalousek (více o prezentaci TOP 09 najdete zde). ČSSD už představila volební program, v němž slibuje, že změní daně, aby si polepšilo 98 procent zaměstnanců a že průměrný plat v zemi příštím volebním období stoupne přinejmenším na 40 tisíc korun a ta minimální alespoň na 16 tisíc (více zde).

„Daně jsou nastaveny poměrně dobře, nepočítáme se zvyšováním ani se snižováním daní,“ řekl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Lidovci a STAN budou ale prosazovat zjednodušení daňového systému a další daňové zvýhodnění pracujících rodin s dětmi.