Neuhneme, láká TOP 09. Slibuje největší reformu školství od Marie Terezie

„Když jsme s Karlem Schwarzenbergem TOP 09 zakládali, snili jsme o tom, že tu bude aspoň jedna pravicová strana, která bude pevná a neuhne ani v těch nejtěžších okamžicích. Strana, která bude vždycky myslet více na budoucnost naší země než sama na sebe. TOP 09 neuhne, protože to máme v genech,“ tvrdí.

Volby, které nás čekají, označil předseda TOP 09 Miroslav Kalousek za nejdůležitější. Jde o to, zda půjdeme standardní liberální demokracie, či demokracie spíše formální a oligarchické, a zda budeme na periferii Evropské unie nebo v jádru evropské integrace. Program své strany označil za nepopulistický. „Nepůjdeme nikdy do vlády s ANO a s komunisty,“ prohlásil.

TOP 09 chce, aby lidem zůstalo více peněz. „Proto všem snížíme odvody sociálního pojištění o 8 procent,“ uvedl Kalousek. Strana chce návrat ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty - a to na 20 a 10 procent, bude se zasazovat o zrušení elektronické evidence tržeb i zavedení eura. Za každou jednu novou regulaci chce zrušit jednu již existující.

Počítá i s tím, že mladí lidé do 26 let budou mít zdarma vstup do galerií. V programu strana také například počítá s tím, že pro rodiny zařadí náklady na služby spojené s hlídáním dětí dětí a úklidem domácností mezi odečitatelné položky ze základu daně