V případě řízení s firmou FAU mohla být porušena mlčenlivost, říká odborník

Pokud byla nahrávka pořízena před tím, než se firma FAU dostala do insolvence, tak je podle odborníka velice pravděpodobné, že někdo z finanční správy porušil mlčenlivost. Samotná kauza podle Žežulky, který byl od května do října 2014 pověřen řízením finanční správy, může souviset s jednáním a chováním společnosti ještě před příchodem Babiše (ANO) do funkce ministra.

„Bylo by zajímavé zjistit, ze kterého data ta nahrávka je. Bývalý ministr financí tam mluví celkem konkrétně o dluhu na DPH a dokonce se tam vyslovuje i k nějaké částce. A jestli to bylo ještě předtím, než ta informace prosákla na veřejnost, tedy než se firma dostala do insolvence, tak je velice pravděpodobné, že někdo z finanční správy porušil mlčenlivost,“ uvedl Žežulka. Přitom k informacím z „živých“ kauz by podle něj neměl mít přístup ani samotný ministr financí.

Babiš se na zveřejněné nahrávce zmiňuje o firmě FAU, která se dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu (více zde). Babiš byl tehdy ministrem financí. „Teďka to koupil Pitr a samozřejmě jdeme po nich. Je to zločinecká banda, která dluží státu na daních asi dvě stě milionů korun,“ řekl mimo jiné Babiš na nahrávce.

Soud však označil postup úřadů za nezákonný a přiznal firmě odškodnění. Proti tomu se finanční správa brání kasační stížností u Nejvyššího správního soudu.

V pondělí Babiš uvedl, že během svého působení v čele resortu finanční a celní správu nijak nezneužíval. Babiš rovněž tvrdí, že úřady měly dostatečné důvody k zásahu. „Celkově (FAU) dluží věřitelům miliardu a 27 milionů, z toho dluží finanční a celní správě cca 830 milionů. Takže předpokládám, že finanční správa měla jasný důvod, proč si zajistila část peněz,“ sdělil v prohlášení.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) se v pondělí nechal slyšet, že by se k pravosti nahrávky měla vyjádřit policie. „Nová kauza navíc znovu vyvolává otazníky o nezávislosti finanční správy, která postupovala liknavě při prověřování vydávání korunových dluhopisů, taktéž se týkajících Andreje Babiše,“ uvedl Chovanec.



Finanční správa pro iDNES.cz odmítla, že by od ní unikaly informace. „V jednotlivých daňových řízeních je striktně vázána mlčenlivostí. Žádné informace třetím osobám, tedy ani ministru financí, neposkytuje. Ministr financí není oprávněn do jednotlivých případů jakkoliv zasahovat,“ napsala mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová. Doplnila, že o zásahu proti FAU média informovala už loni v říjnu.

Obchody FAU byly v hledáčku už před Babišem, říká exředitel

Odborník Žežulka dále řekl, že společnost FAU obchodovala s pohonnými hmotami a obchodování s nimi bylo v hledáčku finanční správy zhruba od roku 2011. „Z tohoto pohledu ta kauza může souviset ještě s jednáním a chováním společnosti před příchodem bývalého ministra Babiše,“ uvedl.

Zároveň trvá na tom, že za jeho působení v čele finanční správy se nikdy nestalo, že by úřad byl úkolován ministrem financí. „A věřím, že tomu nebylo jinak ani po mém odchodu. Takže Babiše osobně nepodezírám, že by dal nějaký úkol nebo zadání finanční správě a ta podle toho konala,“ dodal.

FAU má sklad v areálu Prechezy, jež patří do holdingu Agrofert, který donedávna Babiš vlastnil. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již uvedl, že požádá ministra financí Ivana Pilného (ANO) o kontrolu postupu finanční správy v souvislosti s kauzou. Nicméně resort financí opáčil, že případem se zabývá Nejvyšší správní soud a „další šetření by bylo vlamováním se do otevřených dveří“ (více čtěte zde).