Ojeb je jeho druhé jméno, prohlásil o Babišovi ministr Chvojka

Chvojka v Otázkách Václava Moravce nejprve zapochyboval, zda je slovo „ojebat“ vulgarita. „Je to na pomezí,“ tvrdil. Poté uvedl, že premiér jen použil výraz, který ministr financí zná a rozumí mu.

„Když se Andrej Babiš rozzlobí, tak mluví slovensky nebo sprostě nebo sprostě slovensky,“ pokračoval Chvojka s tím, že je tomu tak zejména na koaličních radách. „Ojeb je jeho druhé jméno,“ dodal.

„Sorry jako, je mi ho trochu líto,“ reagoval Babiš pro iDNES.cz na Chvojkovo vyjádření.

Naopak druhý host debaty České televize, senátor Jaroslav Kubera uvedl, že to není běžný výraz Bohuslava Sobotky. „Tak, jak se vyjadřuje předseda vlády, tak to slovo k němu nesedí,“ uvedl. Podle něj to Sobotkovi někdo poradil a on na to přistoupil.

Nebývale ostré premiérovo vyjádření se objevilo na jeho oficiálním facebookovém účtu. „Řečeno jednoduchým trumpovským jazykem: Korunové dluhopisy byla cesta, kterou využil miliardář A. Babiš k tomu, aby důkladně ojebal český stát. Říká, že to bylo chvíli legální. Já říkám, že je to velké pokrytectví, když inkasuje peníze z Agrofertu, aniž by je zdanil, a současně se tváří, jak bojuje s daňovými úniky. Tohle je šaškárna!“ napsal Sobotka. (více zde)

Vadí vám, když politici používají vulgarity?