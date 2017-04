Babiš by měl odstoupit. Jeho dopis Sněmovně nic nevysvětlil, říká Hamáček

Dopis, v němž Babiš tvrdí, že veškeré jeho jednání bylo vždy legální, zaslal ministr financí Hamáčkovi v pátek. Týž den se objevil v médiích (více čtěte zde). Reagoval tak na usnesení Sněmovny, podle nějž musí věrohodně vysvětlit nákup dluhopisů Agrofertu a vyvrátit podezření z daňových úniků.

„To, co je obsahem toho dopisu, není odpovědí na dotazy poslanců ani široké veřejnosti. Ministr si jen stěžuje, že je mu činěno příkoří. Pokračuje v napadání Poslanecké sněmovny a některých poslanců ,“ reagoval v neděli Hamáček. Celou věc podle něho musí důkladně vyšetřit Finanční správa.

„Ministr financí by sám měl uznat, že ten problém je tak velký, že už nesnese odkladu. A měl by odstoupit. To by bylo nejčistší a nejideálnější,“ prohlásil Hamáček. V minulosti podle něho ministři odstupovali z funkce za daleko menší prohřešky.



„Vnímám to jako problém jednoho ministra. Není to zásadní spor třeba programový,“ odpověděl na otázku, zda by odchod Babiše z vlády znamenal i konec ostatních ministrů z hnutí ANO.



S tím, že by Babiš měl ve vládě skončit, souhlasí i místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová, podle níž měl předseda vlády Bohuslav Sobotka jednat již dávno. „Pokud ministr financí a místopředseda vlády není schopen dostatečně vysvětlit, jestli má svoje věci, svoje účty v pořádku, předseda vlády má konat,“ řekla v pořadu Otázky Václava Moravce Němcová.

Pokud kauzu kolem Babiše bude projednávat Sněmovna, občanští demokraté podle ní téměř jistě podpoří odchod Babiše. Němcová neočekává, že by Babiš odstoupil z vlastního rozhodnutí.

Věrohodným vysvětlením veškerých příjmů podmínil Sobotka Babišovo setrvání ve vládě.