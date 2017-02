Zájemci o post prezidenta mají vážný problém, většina Čechů je nepozná

Redaktoři MF DNES ukazovali náhodným kolemjdoucím ve velkých městech napříč kraji fotografie zájemců o prezidentský úřad. Oslovili celkem 259 lidí, velká část z nich však lidi na snímcích vůbec nepoznala. „Kandidáti jsou no name lidé. Od doby, co je přímá volba, chce tam kdekdo,“ kroutil hlavou nad snímky jemu neznámých lidí důchodce Milan Tvrdý z Brna.

Redaktoři vybrali do celostátní prezidentské ankety pět mužů, kteří kandidaturu zvažují nebo se o nich jako o budoucích kandidátech často mluví. Vynechala přitom notoricky známé tváře Miloše Zemana, Zdeňka Škromacha a Martina Stropnického. Portréty zbylé pětice pak ukazovali reportéři na ulicích náhodným kolemjdoucím. Ti měli s poznáváním tváří potíže.

Například předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, který se chce k případné kandidatuře vyjádřit definitivně až po 24. březnu, poznala sotva desetina dotázaných. „Bylo by divné, kdyby mě všichni lidi znali. V televizních show se nevyskytuji. Jsem rád, že lidé alespoň reagují na jméno. Nepovažuji to ale za žádný handicap. Od toho je čas kampaně, aby se člověk zviditelnil,“ komentoval výsledek ankety akademik, jehož by mohly podpořit i některé parlamentní strany (psali jsme zde).

I s desetiprocentním úspěchem však Drahoš předčil dalšího potenciálního kandidáta, bývalého velvyslance v USA a Rusku Petra Koláře. Toho na fotografii poznali pouze jednotlivci.

Jiří Drahoš (vlevo) a Petr Kolář

„Je to špatně, když vás lidé neznají, ale myslím, že se to dá dobrou kampaní překonat,“ reagoval na zjištění MF DNES Kolář, který účast v prezidentské volbě zatím jen zvažuje (více čtěte zde).

K petici s občankou

Kandidáti na prezidenta musejí podle platného zákona získat podporu alespoň dvaceti poslanců či deseti senátorů, nebo padesát tisíc podpisů od občanů. Druhou možnost volí například podnikatel a textař Michal Horáček. Kromě něj svou kandidaturu zatím oficiálně ohlásili pouze vysokoškolský profesor a lékař Marek Hilšer a podnikatel Igor Sládek.

Vláda však plánuje volební zákon upravit a podmínky zpřísnit. Ti, kdo budou chtít kandidovat díky lidové petici, budou nově muset přesvědčit stoupence, aby podpis stvrdili také číslem občanského průkazu. Ve hře byla i možnost snížit počet potřebných podpisů na osm tisíc. V tom případě by však podpisy musely být ověřené (více čtěte zde).

Současný prezident Miloš Zeman dosud nepotvrdil, zda se bude o úřad opět ucházet. Své rozhodnutí chce oznámit 9. března večer na setkání se svými příznivci ke čtvrtému výročí inaugurace. Už dříve však uvedl, že jeho nejbližší spolupracovníci mu opětovnou kandidaturu doporučili (psali jsme zde). Prezidentská volba se bude konat v lednu 2018.