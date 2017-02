Drahoš má podporu na Hrad ve třech stranách. Rozhodne se v březnu

„Já o tom vím také. Jsem rád, že jsou politické strany, které mě považují za relevantního kandidáta,“ řekl iDNES.cz Drahoš.

Není zatím rozhodnut, zda kandidovat bude. „Vyjádřím se někdy po 24. březnu, kdy končí můj mandát v čele Akademie věd. Situaci zvažuji,“ uvedl šéf Akademie věd.

„Máme svého favorita, čekáme, zda se rozhodne kandidovat. Česká republika potřebuje vizionáře, kultivovaného prezidenta,“ řekl šéf poslanců TOP 09 František Laudát. Podle informací iDNES.cz jde přitom právě o Drahoše.

Sedmašedesátiletého fyzikálního chemika, který stojí v čele Akademie věd od roku 2009 považují za vynikajícího možného kandidáta i lídr hnutí STAN Petr Gazdík a vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Sám Drahoš přitom zdůrazňuje, že si možné průřezové podpory uvnitř stran váží, ač se přímo o jejich podporu neuchází. Za jednu z Drahošových předností podle informací iDNES.cz politici považují, že ač nyní v čele v Praze sídlící instituce, pochází z Moravskoslezského kraje, a může tak oslovit nejen pražské prostředí, méně vlídné k současnému prezidentovi Miloši Zemanovi, než zbytek republiky, ale také venkov.

„Byl by jistě kvalitním kandidátem. Je to člověk s rozhledem, znalostí jazyků a s výkonem manažerských i protokolárních záležitostí,“ zhodnotil už dříve Drahoše Bělobrádek, když Lidové noviny jako první už loni na podzim o možné kandidatuře Drahoše na Hrad napsaly. Podporou Drahoše se netají ani Gazdík. Za skvělého možného kandidáta ho již dříve označil v neformálním rozhovoru s iDNES.cz a nyní to zopakoval v interview pro Seznam.cz.

„Pokud bych měl mluvit sám za sebe - a zdůrazňuji, že nemluvím za hnutí Starostové a nezávislí, které zatím žádného kandidáta nemá - tak mně je sympatická snaha předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše,“ řekl Gazdík.

Prezident Zeman chce své rozhodnutí, zda bude post obhajovat, oznámit svým příznivcům 9. března a o den později oficiálně na tiskové konferenci.