Babiš v minulosti sponzoroval ODS, vyplývá z nahrávky Českého rozhlasu

Na záznam narazili reportéři Českého rozhlasu (ČRo) při zjišťování, kdo stojí za twitterovým účtem Šuman, který v květnu zveřejnil mimo jiné nahrávky hovorů Babiše s tehdejším redaktorem MF DNES Markem Přibylem (více jsme psali zde).

Schůzka s Babišem proběhla v roce 2012 a podnikatelé ho na ní žádali o podporu jejich nově vzniklé politické strany, která měla podle ČRo internetovou doménu „hnutí - ano“.

„Sobotka vyhrá volby, zvýší daně a my půjdeme do hajzlu. Copak Sobotka s Haškom může řídit tuto zemi? Co já dělám? Já jsem proti sociální demokracii. Odeeska, odeeska, dneska Nečas chodí a žádá o peníze, ale my jsme si spočítali, kolik jsme tam dali peněz a kolik jsme dostali,“ říká na nahrávce Babiš.

Exministr financí, který bývalé vlády ODS často kritizuje, se k informacím nechtěl vyjadřovat. „Nebudu nic komentovat, s dnešní technikou je možné cokoli,“ napsal Babiš serveru v SMS zprávě.



Autenticitu nahrávky potvrdil jeden z podnikatelů Filip Rajchart. „Ano, na té schůzce jsem byl, sešli jsme se dokonce dvakrát. Záznam z ní existuje,“ uvedl. Podle něj hovor nahrál na mobilní telefon druhý z podnikatelů (jeho identitu server nezveřejnil), který je nyní údajně nezvěstný. Podle Rajcharta zmizel z České republiky před několika lety.

Novináři Radiožurnálu prohledali výroční zprávy ODS z posledních let, žádné informace o daru od Babiše nebo jeho firem však nenašli. To po prověrce potvrdil i místopředseda strany Martin Kupka. „Jsem přesvědčený, že ze současného vedení ODS nemá s Andrejem Babišem nikdo nic společného,“ uvedl.