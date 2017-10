Americkým velvyslancem v Česku bude King, Trumpovu nominaci schválil Senát

Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová už začátkem července potvrdila, že americká strana úspěšně zažádala a schválení Stephena Kinga českou stranou. Poté se čekalo už jen na schválení Kinga americkým Senátem (více jsme psali zde).

Kingovi už dříve pogratuloval i dřívější velvyslanec v Česku Andrew Shapiro. „Není lepší práce než reprezentovat USA v Praze,“ napsal tehdy na Twitteru.

O jménu nového velvyslance v Česku se začalo spekulovat v médiích loni v listopadu, když byl americkým prezidentem zvolen Donald Trump. Výměny politicky jmenovaných velvyslanců jsou po změně administrativy v USA podle politologů obvyklé.

O post se ucházela i Ivana Trumpová

„Americký prezident Donald Trump dává nominací člověka blízkého Bílému domu a špičkám Republikánské strany jasně najevo, že Česká republika je důležitým spojencem USA. Ukazuje se, že Donald Trump bude v rámci EU klást důraz na střední Evropu,“ sdělil po Kingově nominaci mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

O místo velvyslankyně v Praze loni krátce po Trumpově vítězství ve volbách projevila zájem jeho první manželka Ivana, rodačka ze Zlína. To přivítal prezident Zeman, který tehdy uvedl, že lepší velvyslankyni by Spojené státy do Česka poslat nemohly. Trumpova bývalá manželka ale nakonec podle Zemana tuto funkci odmítla s tím, že by to bylo příliš pracovně náročné (více zde).

Američtí velvyslanci v ČR Adrian Basora: 1992-1995 Jenonne Walkerová:1995-1998 John Shattuck: 1998-2000 Craig Stapleton: 2001-2003 William Cabaniss: 2004-2006 Richard Graber: 2006-2009 Norman Eisen: 2011-2014 Andrew Schapiro: 2014-2017 Zdroj: ČTK

King se podle televize Fox News v minulosti mimo jiné zabýval vyšetřováním porušování občanských práv pro Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a působil také na ministerstvu zemědělství. Je dlouholetým členem Republikánské strany a působil i v jejím vedení.

Deník Milwaukee Journal Sentinel uvedl, že Kinga nepojí s Českou republikou žádné osobní ani diplomatické vazby. To ale v případě politicky jmenovaných diplomatů není nic výjimečného. King ale s Trumpem navíc nemá žádné skutečné politické vztahy a během loňských republikánských primárek si zachovával neutralitu, poznamenal list.

Kingův vliv ve Washingtonu vychází z kontaktů na vlivné republikány, především na předsedu Sněmovny reprezentantů Paula Ryana a někdejšího šéfa Republikánské strany a nynějšího personálního šéfa Bílého domu Reince Priebuse.

Zajímavostí je informace listu GazetteXtra, že během loňských republikánských primárek získal Kingův hlas Trumpův rival Ted Cruz.