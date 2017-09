Jestli chceš, máš to mít, nabízel Trump exmanželce post ambasadorky v Česku

„Můj ex řekl: ‚Ivano, jestli to chceš, dám ti to,‘“ popsala Trumpova první žena Ivana na pondělní módní show Dennise Bassa pro server New York Post.

Trumpová rozená Zelníčková se však nechtěla vzdát svého pohodlného života. „Byly by to čtyři roky v Praze, takže sbohem Miami a New Yorku na jaře a na podzim, sbohem Saint-Tropez v létě,“ vysvětlila Trumpová s tím, že má ráda svou svobodu. „Chci dělat to, co chci dělat, jít kam se mi zachce a s kým. Nepotřebuji prestiž,“ dodala.



Zlínská rodačka nyní píše knihu o dětech, které se současným americkým prezidentem má - Ivance, Ericovi a Donaldu juniorovi. „Byla bych skvělá? Byla bych skvělá, protože umím vyjednávat, jsem člověk z byznysu a umím pobavit. Ale je to hodně práce, tak jsem řekla ne,“ poznamenala Trumpová s tím, že z ní „udělali čestnou ambasadorku“.

To, že Trumpová nabídku na post americké velvyslankyně v Praze odmítla, naštvalo českého prezidenta Miloše Zemana a podle serveru Prague Daily Monitor ji nazval zbabělcem, který se vyhýbá odpovědnosti vůči své vlasti.

Trumpová si svého muže vzala v roce 1977, rozvedli se roku 1992 poté, co se Trump začal vídat se svou budoucí druhou ženou Marlou Maplesovou.

Sedmašedesátiletá Trumpová se o post velvyslankyně v Česku přihlásila krátce po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Nechala se slyšet, že její výhodou pro tuto funkci je znalost češtiny a sláva (více zde).