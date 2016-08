Americké bombardéry B-1 a B-52 budou magnetem Dnů NATO v Ostravě

Hned dva ze tří typů amerických strategických bombardérů budou podle organizátorů zářijových Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR pomyslnou třešničkou na dortu. Především o účast nadzvukového stroje B-1B Lancer usilovali pořadatelé několik let.

„Bude se jednat o první letoun vybavený technologií stealth, jenž zde bude k vidění. Díky tomu si jej však návštěvníci akce budou moci prohlédnout mnohem lépe než obsluha radarů,“ uvedl s úsměvem Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které o víkendu 17. a 18. září největší akci svého druhu v Evropě na mošnovském letišti pořádá.

Stroj s měnitelnou geometrií křídel byl původně vyvinut k provádění jaderných útoků na území Sovětského svazu, dnes tvoří společně s bombardéry B-2 a B-52 páteř amerického strategického letectva.

Letoun, který přistane na mošnovské dráze, pochází ze 489. bombardovací skupiny umístěné na základně Dyess v Texasu a na počátku září se bude v České republice účastnit cvičení.

„Je nutné mít na paměti, že tento stroj se na Mošnově představí jen díky bezpečnostní spolupráci našich zemí, která v tomto případě znamená zapojení tohoto letounu do cvičení Ample Strike pořádaného českou armádou,“ upozornil Pavlačík.

Ze základny v Barksdale v Louisianě pak již popáté do Ostravy přiletí strategický bombardér B-52 Stratofortress z 93. bombardovací skvadrony. Na dráhu mošnovského letiště by oba stroje měly dorazit už 13. září.

Posádka: 4

Rozpětí: 23,84/41,67 m

Délka: 45,78 m

Výška: 10,24 m

Hmotnost prázdného stroje: 87 t

Vzletová hmotnost: 148 t

Max. vzletová hmotnost: 216 t

Pohon: 4× dvouproudový motor General Electric F101-GE-102 s přídavným spalováním

Max. rychlost: 1,25 Mach (1330 km/h)

Dostup: 15 240 m

Bojový dolet: 5 543 km

Přeletový dolet: 12 000 km Zdroj: Rockwell/Boeing

Účast obřích amerických letounů navíc doplní KC-135 Stratotanker pro doplňování paliva za letu u stíhaček a bombardérů a unikátní konvertoplán CV-22B, kombinující přednosti vrtulníku a klasického turbovrtulového letounu.

„Před dvěma lety jsme účast konvertoplánu považovali za zcela jedinečnou. Že během tří let zkompletuje hattrick, to by nás vůbec nenapadlo a nevíme o jiné show, která by se těšila takové podpoře americké strany,“ dodal Pavlačík.

Partnerskou zemí je Německo

Letošní 15. výročí Dnů NATO v Ostravě podle něj ozdobí rekordní účast zahraničních jednotek a bohatý program plný exkluzivních českých i zahraničních premiér. Na Letišti Leoše Janáčka Ostrava se představí technika a jednotky z historicky nejvyššího počtu 21 zemí.

Historicky největší prezentaci své země si v rámci statusu speciálního partnerského státu připravilo Německo. To představí všechny složky svých ozbrojených sil a další bezpečnostní složky.



Potvrzena je již technika německé Luftwaffe, které počítá s premiérou nového evropského transportního letounu Airbus A400M ve střední a východní Evropě. Na svou jedinou letošní zahraniční letovou ukázku dorazí bojové letouny Eurofighter Typhoon.

Luftwaffe si mimo dynamické ukázky připravilo také statickou prezentaci tohoto stroje, stejně jako vystavení stíhačky Panavia Tornado ECR, jenž se na Mošnově naposledy objevila před třemi lety.

Naopak derniéru zažije armádní víceúčelový užitkový vrtulník Bo-105. Po 43 letech jej pozemní síly vyřazují ze své výzbroje a letošní Dny NATO v Ostravě tak budou poslední veřejnou akcí, na které se předvede.

Důraz letos bude kladen především na přiblížení česko-německé bezpečnostní spolupráce. Ve společném zákroku se v dynamických ukázkách ukáží zásahové jednotky celních správ, tank Leopard 2 německých pozemních sil se zase zapojí do ukázky české armády.

Komando jordánských žen se vrací

Po roce se znovu v programu objeví speciální ženská jednotka jordánské armády (Female Company for Special Security Tasks - FCSST), pro kterou byla loňská premiéra v Ostravě vůbec prvním zahraničním vystoupením.

Letos ve spolupráci s Krajskou zásahovou jednotkou Moravskoslezského kraje předvedou osvobození rukojmí z uneseného letadla.

Jejich účast by se neobešla bez aktivní spolupráce české ambasády v Ammánu, která nyní slouží zároveň jako kontaktní ambasáda NATO v Jordánsku.

Celkově letošní ročník Dnů NATO v Ostravě Dny NATO v Ostravě slibuje unikátní podívanou. Dorazí přes sto letadel a do dynamických či statických prezentací se zapojí přes 150 kusů pozemní techniky.