Jízda tankem Leopard. Soutěž se Dny NATO v Ostravě má vítěze

Soutěž probíhala od pátku 19. srpna. Možnost zkusit své štěstí a vyhrát nezapomenutelné zážitky měli čtenáři iDNES.cz až do pátku 2. září.

Ten, kdo zodpověděl všech deset otázek správně, byl zařazen do slosování o atraktivní ceny, které můžou být pro řadu soutěžících splněným snem a zároveň pořádnou porcí adrenalinu.



Výherci soutěže 1. cena: Milan Matoušek

Jízda tankem Leopard 2 německé armády na Dnech NATO v Ostravě (pro 1 osobu od 18 let) 2. cena: Martin Vrba

Hodinový vyhlídkový let pro 3 osoby v letounem Zlín Z 43 (po Dnech NATO v Ostravě) od LOM PRAHA s.p. 3. cena: Luboš Římal

Projížďka obrněným vozidlem TITUS na podvozku TATRA během Dnů NATO v Ostravě od TATRA TRUCKS a.s. Pravidla soutěže najdete zde



První cena je projížďka tankem Leopard německé armády během Dnů NATO v Ostravě, druhou cenou hodinový vyhlídkový let a třetí projížďka obrněným vozidlem TITUS.

„Udělalo mi to velkou radost. Mám k technice vztah, na vojně jsem jezdil s transportérem OT-64,“ řekl vítěz první ceny Milan Matoušek.

Podobně reagoval i třetí v pořadí Luboš Římal. Soutěžní otázky podle něj nebyly nijak složité. Předpokládal proto, že se do soutěže zapojí mnoho lidí a šance na výhru bude mizivá. „Pro mě veliké překvapení. Beru to jako jedinečnou příležitost,“ konstatoval.



Správně na všech deset otázek nakonec odpovědělo přes 400 ze 3 tisíc soutěžících.

V Ostravě se představí zástupci minimálně dvaceti zemí

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky proběhne 17. a 18. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Účast potvrdilo už 20 zemí. Vstup na akci je zdarma.

Je to ojedinělá nekomerční přehlídka, na které mohou návštěvníci vidět vedle nejmodernější armádní techniky a speciálních sil také to nejlepší, co mají k dispozici policie, hasiči, záchranná služba, celníci a další složky. V posledních dvou letech byl vyrovnán rekord v návštěvnosti - 225 tisíc diváků.

Během show na mošnovském letišti se mohou návštěvníci těšit na premiéry hned tří světoznámých leteckých akrobatických skupin - dorazí Patrouille Suisse ze Švýcarska, italští Frecce Tricolori a belgičtí Red Devils.

Po takřka čtvrtstoletí se na mošnovském letišti znovu objeví sovětská stíhačka MiG-21. Letoun rumunských vzdušných sil v modernizované verzi LanceR se poprvé předvede divákům ve vzduchu i na zemi. Speciální partnerskou zemí je letos Německo, které připravuje svou rozsáhlou prezentaci nejen ve vzduchu, ale také na zemi.

Podívejte se, co umí tank Leopard: