Soud poslal Navalného do vězení za organizování nepovolených mítinků

V budově soudu v pondělí podle agentury TASS platila zvýšená bezpečnostní opatření, podpořit Navalného přišly stovky jeho stoupenců. Politik obvinění odmítl a proces označil za politicky motivovaný.

Policie Navalného zadržela v pátek, když mířil na setkání se svými přívrženci v Nižním Novgorodu (více o zadržení čtěte zde). Podle úřadů byl mítink nezákonný, Navalného tým však tvrdí, že shromáždění bylo povolené.

Do vězení za opakované organizování nepovolených mítinků půjde také šéf Navalného štábu Leonid Volkov, kterého moskevský soud v pondělí odsoudil rovněž ke 20 dnům za mřížemi.

Před soudem stanuli také Navalného tři stoupenci v Nižním Novgorodě, které policie ve městě zadržela v pátek. Dva z nich si odsedí 12 a 14 dní ve vězení, třetí musí zaplatit pokutu ve výši 18 000 rublů (zhruba 7 000 korun), informovala agentura Interfax.

Navalnyj nyní pořádá volební kampaň před prezidentskými volbami, jež se v Rusku budou konat v březnu 2018. Podle ruských zákonů však kvůli svým předchozím odsouzením kandidovat nemůže.

Politik byl za organizování nepovolených mítinků letos odsouzen už potřetí. Kvůli nejnovějšímu rozsudku zmešká pravděpodobně shromáždění se svými příznivci v Petrohradu, domovském městě ruského prezidenta Vladimira Putina. To se mělo konat 7. října, tedy v den Putinových narozenin.

Podle ruských právníků je ale pro Navalného největší hrozbou možné trestní stíhání, jímž by nynější administrativní řízení mohlo pokračovat. Podle kontroverzního ruského zákona přijatého v roce 2014 může být kdokoli za opakované porušení zákona o shromažďování poslán do vězení až na pět let.

Ruská justiční praxe zatím zná jen jeden takový případ. Protikremelský aktivista a Navalného stoupenec Ildar Dadin byl v prosinci 2015 pro opakovanou účast na nepovolených demonstracích odsouzen ke třem letům vězení. Kauza vyvolala velké veřejné diskuse. V březnu 2016 odvolací soud rozsudek zmírnil na dva a půl roku vězení a letos v únoru ruský nejvyšší soud verdikt zrušil.