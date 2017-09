Ruská policie opět zadržela Navalného, opozičník se chystal na mítink

Podle policie byl Navalnyj zatčen za výzvy k účasti na nepovolených akcích. Před soudem má stanout v sobotu.

„Och, jak ten stařík Putin nechce, abych se dostal na mítink v Nižním Novgorodu. Vyšel jsem (z domu), abych odjel na nádraží, ale zadrželi mě. Bylo to jako ve filmu. Přijelo auto a z něj vystoupili policisté,“ uvedl Navalnyj na sociálních sítích s tím, že jej policisté nejspíše vezou na strážnici, aniž mu sdělili nějaké obvinění či vysvětlení.

„Jako obvykle. Zadrželi, přivezli, chrání a nikdo nic neví. Ptám se: proč jste mne zadrželi? Odpovídají, že se to hned vysvětlí.“ Moskevská správa ministerstva vnitra uvedla, že policisté Navalného zadrželi za „výzvy k nepovoleným veřejným akcím“. Současně vyzvala občany „nepodléhat provokacím a zdržet se účasti na nepovolených akcích“.

„Kreml považuje má setkání s voliči za obrovskou hrozbu a dokonce za urážku - vždyť k nim na setkání nikdo zadarmo nechodí,“ poznamenal později Navalnyj, který obvinění odmítl. Postěžoval si také, že jej policisté nechali tři hodiny čekat pod Putinovým portrétem, než sepsali protokol o přestupku. Za ten by soud mohl opozičníka poslat až na 30 dnů za mříže.

Policie zatýkala v Nižním Novgorodu

Podle moskevského rozhlasu se v pátek večer v době plánované demonstrace v centru Nižního Novgorodu objevila skupina asi deseti lidí, které policie okamžitě zadržela. Na náměstí pak ještě delší dobu hlídkovaly posílené policejní oddíly.

Už před večerním zátahem policisté v Nižním Novgorodu zadrželi šéfa Navalného opozičního štábu Leonida Volkova „za pořádání masové nepovolené akce“.

Navalnyj, který si získal proslulost bojem proti korupci, se stal jedním z vůdců velkých protivládních demonstrací v Rusku na přelomu let 2011 a 2012, se kterými skoncoval až návrat Vladimira Putina do Kremlu. Navalnyj nyní pořádá volební kampaň před prezidentskými volbami, jež se budou konat v březnu 2018, ačkoli ho úřady s odvoláním na předchozí odsouzení nechtějí pustit do klání o Kreml.

Letos 12. června, kdy se v zemi slavil státní svátek, Navalnyj zorganizoval demonstraci proti korupci v centru Moskvy. Účast mu ale úřady nedopřály, zatčen byl hned při odchodu ze svého bytu. Při mítinku policie zadržela stovky dalších lidí (psali jsme zde). Navalnyj si pak musel odsedět 25 dnů ve vězení.

Navalnyj byl v červnu soudem poslán na třicet dní do vězení: