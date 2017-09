Afghánec zdravotní sestru v nemocnici neznásilnil, rozhodl soud

„Soud shledal, že nejde o trestný čin, ale o možný přestupek,“ prohlásila předsedkyně senátu Silvie Slepičková. Soudkyně uvedla, že se nepodařila vyvrátit obhajoba Sabawoona D. Afghánec obžalobu, podle níž vylákal sestru do pokoje, kde jí popadl za zápěstí a táhl k posteli a sáhl na prsa, vytrvale odmítal.

Podle jeho verze události ho v předmětnou noc přepadly bolesti na pravém boku, proto sestřičku vyhledal a oslovil s žádostí o pomoc. Zdravotnice přišla do pokoje, kde byl se svým nemocným mladším bratrem, a tam jí ukazoval na údajně bolavé břicho. Ženě na ruku prý pouze poklepal, ta mu však nerozuměla a odešla. Tahání k posteli i dotýkání na prsou popřel.

„Mohlo dojít k jakémusi nechtěnému dotyku, obžalovaný mohl gestikulovat, co ho trápí nebo co potřebuje. A rukou před svým tělem se i nechtěně mohl dotknout paní poškozené,“ řekla Slepičková. „Nedomníváme se, že by si poškozená vymyslela, že k dotyku došlo, ale nešlo o žádné stisknutí, hlazení a podobně. Tento letmý dotyk podle nás nebyl dotykem, který by směřoval k ukojení sexuální touhy obžalovaného,“ vysvětlila soudkyně.

Údajnou masturbaci přes tepláky, která měla událost v potemnělém nemocničním pokoji doprovázet, se podle ní nepodařilo prokázat. Přesto k dotyku došlo, stejně jako je dokázáno, že Afghánec ženu chytil za zápěstí. Slepičková uvedla, že nejspíš došlo k nedorozumění kvůli jazykové nevybavenosti cizince.

Nepravděpodobné podle soudu je, že by se mladík s úmyslem znásilnit sestru na ni vrhl v pokoji, kde spal jeho bratr. Navíc oddělení bylo plné lidí.

„Chybí úmysl obžalovaného směřující k sexuálnímu uspokojení. Zůstává zde letmý dotyk, zřejmě nechtěný, hematom na zápěstí paní poškozené, o čemž pochybnosti nemáme a je pravda, že paní poškozená to může pociťovat jako poškození na zdraví či urážku na cti,“ shrnula soudkyně a pokračovala: „Proto může být posouzen jako přestupek proti občanskému soužití, o němž je příslušný rozhodnout úřad městské části Praha 8, kde k činu došlo,“ uzavřela Slepičková. Práva podat stížnost se strany vzdaly, verdikt je tak pravomocný.

Pochybnosti měla i státní zástupkyně

O tom, že mladík nebude odsouzen přímo za znásilnění, napověděla i závěrečná řeč státní zástupkyně Jany Murínové. Podle ní je problematická právní kvalifikace činu jako znásilnění. Jak vyplynulo i ze svědectví poškozené ženy, Sabawoon D. se měl dotknout prsou sestry přes oděv a neměl tendenci ji sahat pod sukni či pod triko.

„Chybí mi motiv, aby se dopustil tak závažného jednání v rozporu s jeho morálkou, vírou a hodnotami,“ poukázala na muslimskou víru obžalovaného, na níž se jej soudkyně během procesu několikrát vyptávala. Přesto je Murínová přesvědčena, že na pokoji k něčemu došlo. „Je otázka, zda si to poškozená vyložila správným způsobem a jak to kvalifikovat,“ řekla. Na druhou stranu zpochybnila tvrzení Sabawoona D. o údajných bolestech a vylákání sestry na pokoj. „Obhajoba je naprosto nevěrohodná, pokud by ho skutečně něco bolelo, stačilo říct, dejte mi prášek,“ argumentovala.

Podle ní by se mohlo jednat maximálně o pokus o znásilnění, jako nejnižší možnou kvalifikaci činu navrhla přestupek proti občanskému soužití. Obhájce mladého Afghánce Jan Kozák se pak vyslovil pro zproštění. „Nebylo prokázáno, že se skutek stal,“ konstatoval.

Ještě před vynesením verdiktu vypovídal otec obžalovaného Sabawoona D, díky jehož službě pro českou armádu v Afghánistánu se jeho rodina do Česka dostala. Vzhledem k jeho povolání výslech probíhal telefonicky z místnosti pro utajené svědky.

Případ se týká incidentu z loňského října. Obžaloba a poškozená zdravotní sestra tvrdila, že Sabawoon D. vylákal ženu ze sesterny na pokoj, kde ležel jeho malý bratr. Tam ji měl chytit za zápěstí, táhnout k posteli a dotýkat se přes tepláky svých genitálií. Při tom údajně dvakrát sáhl na její prsa. Sestra se následně ze sevření vytrhla a vrátila se do sesterny, odkud zburcovala své kolegy (více zde). Mladíka z nemocnice vykázali, druhý den sestra kontaktovala policii, protože podle ní nemocnice nechtěla věc řešit. Sabawoon D. následně skončil ve vazbě a nakonec před soudem.