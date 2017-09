Mladý Afghánec u soudu odmítl, že se pokusil znásilnit zdravotní sestru

Cizinec ženu podle obžaloby napadl loni v říjnu, kdy byl na pražské Bulovce hospitalizován jeho tříletý bratr. Přestože k pohlavnímu styku nedošlo, hrozí v případě odsouzení dvacetiletému Sabawoonu D. šest měsíců až pět let let vězení.

Sabawoon D. měl přijít za ženou, která sloužila večer na dětském oddělení a nalákat ji do pokoje. Sestřička si prý myslela, že pomoc potřebuje jeho bratr. V nemocničním pokoji ji ale muž údajně chytil za ruku a táhl k posteli, přičemž jí měl několikrát sáhnout na prsa. Žena se ze sevření následně s křikem vytrhla a utekla do sesterny. Z incidentu si prý odnesla hematom na levé ruce.

Obžalovaný mladík, jehož výpověď musela být tlumočena z perštiny, její tvrzení odmítá. „Celé to bylo jinak,“ uvedl prostřednictvím tlumočníka před soudem. Afghánec tvrdí, že ho přepadly bolesti na pravém boku, proto sestřičku na chodbě oslovil s žádostí o pomoc. Zdravotnice proto přišla k pokoji jeho bratra. Ženě na ruku prý pouze poklepal, ta mu však nerozuměla a odešla. Z nemocnice jej pak vyhodili lékaři.

„Neměl jsem zapotřebí něco takového provést. Celý problém spočívá nejspíš v komunikaci,“ řekl Sabawoon D. s tím, že má dívku v Německu, s níž se chystá zasnoubit. „Paní je ve věku jako moje babičky, paní respektuju jako ženu,“ namítal obžalovaný.

Vypadal mimo, dvakrát mi přejel rukou přes ňadra, řekla sestra

Údajně napadená sestřička ale incident popsala odlišně. Mladík podle ní přišel ke dveřím sesterny a „něco vykládal ve svém jazyce“. Jelikož mu s kolegyní nerozuměly, Afghánec sestru pobídl, aby šel za ní. „Stál ve dveřích a ukazoval, ať jdu za ním. Říkal pouze anglicky room, room,“ vypověděla žena z místnosti pro utajené svědky. Už před sesternou prý mladík vypadal jako v transu a neustále hleděl pouze na ní. Sestra si myslela, že se přihoršilo dítěti, u kterého se střídal dotyčný mladík se svým otcem.

Když přišli do nemocničního pokoje, zaregistrovala, že mladý muž se sebe rukou dotýká v rozkroku. „Pravou rukou mě chytil za zápěstí, něco naznačoval, bylo to v jeho jazyce. A tahal mě k posteli,“ popsala sestra. „Přejel mi rukou dvakrát přes prsa,“ dodala. „Pak jsem se mu vyprostila, otočila se a v šoku odešla,“ řekla svědkyně.

Do České republiky se dostal díky svému otci, který v Afghánistánu pět let tlumočil pro českou armádu a prováděl vojáky po zemi. „Život otce i rodiny byl v nebezpečí, protože pracoval pro zahraniční vojáky,“ vysvětlil. Jednoho z bratrů obžalovaného údajně také unesli. Rodina v roce 2016 využila příležitosti přestěhovat se do Česka. Mladík se podle svých slov učí česky a pracuje v řetězci rychlého občerstvení.

Soudkyně Silvie Slepičková se mladíka ptala i na jeho vyznání. Afghánec řekl, že se hlásí k sunnitské větvi islámu a že muslimská víra zapovídá dotýkat se cizí ženy.