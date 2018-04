Archiv zveřejnil první nalezené záznamy z monstrprocesu se Slánským

Digitalizováno bylo prozatím několik dnů procesu a dostupné jsou výpovědi obžalovaných Vlada Clementise, Ludvíka Frejky a Josefa Franka, svědka Vojtěcha Jančíka, znalců Jana Součka a Josefa Čekala a prokurátora Josefa Urválka.

Filmový materiál zahrnující zvukové a obrazové záznamy z procesu se Slánským našel nedávno správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech, filmové záznamy restauruje Národní filmový archiv (více čtěte v článku Plesnivé bedny s filmy o Slánském ležely v bývalém Heydrichově sídle).

Audiovizuální a další dokumenty jsou součástí archivního souboru Národního archivu s označením KSČ – Ústřední výbor 1945-1989. „Ministerstvo vnitra usiluje o co nejrychlejší zveřejnění nalezených archiválií na stránkách Národního archivu, aby k jejich obsahu měli badatelé snadný přístup a mohla začít otevřená vědecká diskuse co nejširšího okruhu badatelů,“ uvedla ve čtvrtek Marika Vitnerová z ministerstva vnitra, pod které archivy spadají.

Podle Dušana Radovanoviče z Českého rozhlasu bude digitalizováno celkem 177 magnetofonových pásek, každá má zhruba 21 minut. Je to v podstatě kompletní záznam procesu. Namátková kontrola ukázala, že pásky jsou v relativně dobrém stavu, dodal.

V procesu s takzvaným protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského bylo v roce 1952 vyneseno 11 rozsudků smrti a tři doživotní tresty. Bývalý generální tajemník komunistické strany Slánský byl popraven.

V souvislosti s nálezem vyšlo také najevo, že Národní archiv nemá mezi svými dokumenty soudní spis z procesu, ačkoli by zde měl být uložen. Z někdejšího pražského krajského soudu, kde podle archivářky Aleny Šimánkové spis ležel do 90. let minulého století, pravděpodobně nikdy do centrálního archivu nedoputoval.

Historikové chtějí, aby stejně jako záznam z procesu s Miladou Horákovou se i proces se Slánským stal archivní kulturní památkou.