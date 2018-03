Zubařů je nedostatek. Kromě Prahy připadá na jednoho až 2000 pacientů

MF DNES má k dispozici čísla, která ukazují, že v Praze je zubní péče téměř třikrát dostupnější než například v Ústeckém kraji. Zatímco v metropoli se jeden zubař stará v průměru o 772 pacientů, na severu Čech má průměrně v kartotéce 2 002 lidí. Druhá nejhorší situace je překvapivě ve Středočeském kraji, kde připadá na jednoho stomatologa téměř dva tisíce pacientů.

„Je to tím, že stomatologové ze Středočeského kraje raději působí v Praze, která je ekonomicky zdatnější,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Rozdíly mezi regiony se přitom každý rok zvětšují – zatímco v Praze přibylo za poslední čtyři roky celkem 141 zubních ordinací, většina ostatních regionů pociťuje naopak úbytek. Například Zlínský kraj má za stejné období o 41 zubařů méně. Podle starostů malých obcí je současná krize daná tím, že většina tamních zubařů jsou lidé důchodového věku. A mladým se na venkov nechce.

Tristní situace je například na Karlovarsku. Vedení kraje odhaduje, že v posledních měsících zůstalo v regionu bez zubaře na devět tisíc pacientů.

„Zdravotní pojišťovny pro tato místa vypisují výběrová řízení na uzavření nových smluv. Zatím ale bez úspěchu, získat nové lékaře se nepodařilo,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Například ve Vintířově na Sokolovsku na začátku letošního roku odešla do důchodu místní zubní lékařka Bohuslava Fegová, která přesluhovala už několik let. Obec poprvé zůstala bez zubaře, přestože zájemcům nabízela kompletně vybavenou ordinaci. Jana Češková z této obce sháněla nového zubaře skoro měsíc. Nakonec našla volného zubaře až v Karlových Varech. Protože má auto, zvládne to.

Pro staré lidi je však nová situace velký problém. „V naší obci žije kolem 150 důchodců a velká část z nich auto nemá. Pro ně je cesta autobusem do Karlových Varů výlet skoro na celý den,“ říká starosta Jiří Ošecký.