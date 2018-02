Protikuřácký zákon snížil počet infarktů, tvrdí lékaři a píší poslancům

„Diskuse o kouření ve vnitřních veřejných prostorách probíhá několik desetiletí a domnívali jsme se, že je to i u nás konečně vyřešené. Bohužel, zase ztrácíme čas planými diskusemi,“ vysvětlila iDNES.cz vedoucí Centra pro závislé na tabáku ze Všeobecné fakultní nemocnice Karlovy Eva Králíková, proč iniciovala vznik petice.

S návrhem na zmírnění protikuřáckého zákona, který začal platit loni v květnu, přišel nedávno poslanec ODS Marek Benda. Podle něj se ukázalo, že vytlačování kuřáků vede ke konfliktům, smradu na ulicích i rušení nočního klidu.

Podle Králíkové však došlo díky zákazu kouření v restauračních zařízeních k mnohem důležitější změně: poklesu počtu infarktů. A to vždy o několik procent. Na přesná čísla dokládající pokles infarktů v České republice je však podle ní ještě brzy.

„V naší nemocnici bylo v prvních měsících o 13 % méně hospitalizací pro infarkty, ale to mohlo být ovlivněné i jinými faktory, je to také jen jedna pražská nemocnice. To je jeden z důvodů, proč by se zákon neměl měnit - abychom to mohli jasně posoudit, je třeba hodnotit nejméně jeden celý kalendářní rok, ještě lépe trend 3-5 let v celé České republice,“ dodala Králíková.

To je názor i jiného kardiochirurga, kterého redakce iDNES.cz oslovila a který si nepřál uvést své jméno. „Myslím, že na nějaké závěry ohledně snížení počtu infarktů a protikuřáckého zákona je ještě brzy, na své klinice to nepozoruji,“ uvedl.

Podepsal se Pirk i Pafko

Jedním z prvních, kdo petici podepsal, byl ve čtvrtek přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Jan Pirk.

„Paní doktorka Králíková mi ve čtvrtek poslala podklady pro to, abychom protestovali proti tomu, aby se zákon zrušil a mohlo se znovu kouřit v hospodách. Já jsem petici podepsal. Je mi příjemné, že nesmrdím po příchodu z hospody domů kouřem,“ uvedl pro iDNES.cz Pirk.

„Já sice pořád říkám, že proti kouření nic nemám, protože čím bych se živil, kdyby lidé nekouřili? Ale na druhou stranu vidím zničená srdce kouřením, a to neřeším rakovinu plic, na kterou se skutečně umírá,“ dodal lékař.

Text petice za nekuřácké veřejné prostory Obracíme se na naše zákonodárce se žádostí o zajištění nekuřáckého prostředí ve všech veřejných uzavřených prostorách, tedy svobodu dýchat tam čistý vzduch. Nechceme nikomu bránit v kouření – jen je třeba respektovat svobodu druhých a nekouřit tam, kde jiní dýchají. Prosíme, neprotahujte opětovným projednáváním tuto již dlouhá léta se vlekoucí diskusi a prokažte civilizovaný přístup.

Svůj podpis připojil také emeritní přednosta chirurgické kliniky FN Motol Pavel Pafko.

Poslanec Benda chce, aby v restauračních zařízeních vznikly takzvané kuřárny, tedy oddělené místnosti, které budou mít vlastní větrání. Podle Bendy se již pod návrh zákona podepsalo 86 poslanců napříč stranami s výjimkou KDU-ČSL.

Na argumenty lékařů poslanec neslyší. „Doktoři tvrdí, že se snížil počet infarktů, ale já nevěřím ani anglickým studiím, které vznikly po deseti letech. I doktoři přiznají, že málokdy ví, co je skutečným důvodem. To je umělá argumentace militantních odpůrců kouření, odmítám se čísly vycucanými z prstu zabývat,“ uvedl Benda pro iDNES.cz.

„Pokládám za hloupost jít tímto restriktivním způsobem, který ani v Evropě není zcela běžný. Současně si myslím, že se velmi rychle projevily negativní důsledky, kuřáci jsou vyhnáni ven a kuřáci stojící na ulici nejsou dobrým příkladem pro děti, navíc ruší okolí,“ dodal.

