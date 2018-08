Češi po smrtícím útoku žraloka domů nechtějí. Egyptská pláž je zavřená

Zatím se ví, že českého dvaačtyřicetiletého turistu usmrtil v pátek při potápění žralok v Egyptě, kde byl s rodinou na dovolené. Jaké jsou od včerejška nové informace?

Jsme v kontaktu s rodinou, která se během dnešního dne (v sobotu) vrací domů do České republiky. Rodině jsme nabídli pomoc psychologa, ale nejdůležitější pro ni bylo vrátit se domů. Soustředili jsme se na to, aby převoz proběhl co nejšetrněji s ohledem na rodinu a to teď bylo prioritní. Co se týče situace v Egyptě, tak pláž poblíž mola, kde k tragédii došlo, byla uzavřena, protože tam probíhá vyšetřování.

Chtějí klienti vaší cestovní kanceláře, kteří jsou nyní v Egyptě, ukončit dovolenou a vrátit se dřív domů?

Ne, žádnou takovou žádost o dřívější návrat jsme zatím nezaznamenali. Z mých zkušeností vím, že lidé k tomu přistupují poměrně pragmaticky, nepanikaří, uvědomují si, že to je neuvěřitelná shoda nešťastných náhod. Dostali ale doporučení, aby se koupali v zátokách a mělkých lagunách, aby se nevydávali na otevřené moře.

Jak neobvyklý je takový smrtící útok žraloka?

Řeknu to takhle - jsem v cestovním ruchu 25 let a nic takového jsem dosud nezažil. I statisticky je to velmi nepravděpodobné. Někde jsem četl, že šance, že vás napadne žralok, je 1: 3 400 000.

Dostane rodina odškodné?

Zásadní je, že rodina byla pojištěna u naší pojišťovny, která nyní přebere veškeré výdaje spojené například i s převozem ostatků zemřelého, které mohou být i v řádu statisíců. Především jsme ale řešili, aby rodina byla doma a dalších stresů pro ni bylo co nejméně, takže jak to bude dál zatím nevím.

Turisté zatím zájezdy neruší Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže klienti mířící do stejného hotelu nepanikaří.



Podle Jana Bezděka, mluvčího CK Fischer , delegáti nezaznamenali, že by lidé chtěli rušit dovolenou.



, delegáti nezaznamenali, že by lidé chtěli rušit dovolenou. Potvrdila to i mluvčí CK Firo-tour Eva Němečková, podle které se většinou ani lidé delegátů na podrobnosti neptají.

Eva Němečková, podle které se většinou ani lidé delegátů na podrobnosti neptají. „Jaký bude vliv na prodej zájezdů do Egypta, se teprve ukáže v příštím týdnu,“ uvedl Petr Šatný z CK Alexandria . Ani podle něj nechce nikdo zájezd stornovat.



. Ani podle něj nechce nikdo zájezd stornovat. Agentuře Invia se podle jejího marketingového ředitele Michala Tůmy ozvalo do deseti klientů s dotazem na změnu zájezdu, většinou šlo o pozdější odjezdy za více než deset dní. Zdroj: ČTK

Už se ví, jaký žralok tragédii způsobil?

Ještě ne, probíhá ohledání a expertízy. Všichni nad tím kroutí hlavou. Mám kolegy, kteří se potápějí a jezdí do Egypta několikrát za rok, za dlouhé roky se jim nepodařilo vyfotit žraloka, a to jezdí na otevřené moře běžně. Je to asi tak pravděpodobně, jako kdyby vás v lese v Kunraticích přepadla puma.

Víte, jaká byla situace na místě, když se útok stal? Snažil se rodině někdo pomoci?

To v tuto chvíli nechci s ohledem na pozůstalé komentovat. Čekáme na vyjádření z egyptské strany, nechci o čemkoliv spekulovat.

Teď tedy probíhá vyšetřování z egyptské strany. Míří do Egypta také česká policie?

Zatím takovou informaci nemám. Není to jako u kriminálních případů, zde je jasné, jak se to stalo, že to byl brutální útok zvířete.

Údajně kolem proplouvala obchodní loď s dobytkem, která do moře přes zákaz vyhodila mrtvá zvířata, a proto přilákala žraloka blíž k pobřeží. To se děje běžně?

Vůbec ne, situaci na moři sledují pobřežní hlídky, které se snaží všechny lodě, které proplouvají kolem, kontrolovat. Je to takový nešvar, který se neděje jen v Rudém moři, ale je to jedna z věcí, která způsobuje podezření, že může přilákat predátora blízko k pobřeží.

Co se s tou lodí momentálně děje?

Byla nasměrována za doprovodu bezpečnostních člunů do egyptského přístavu Safaga, kde probíhá vyšetřování posádky a lodě. Posádka bude muset doložit, kolik zvířat převážela a kolik jich měla ve skutečnosti na palubě.