VIDEO: Zloději ukradli z akvária pidižraloka, odvezli ho v kočárku

„Když jsme se dostali do garáže toho domu, vypadalo to tam jako atrapa akvária v San Antoniu,“ řekl CNN šéf tamní policie Joseph Salvaggio. „Pachatel moc dobře věděl, co dělá, a chtěl žraloka udržet naživu,“ dodal.

Podle policie se dva muži a jedna žena s malým dítětem a kočárkem kolem akvária potulovali přes hodinu a čekali na vhodný okamžik, aby mohli čtyřiceticentrimetrového žraloka odnést.

Video, které bylo zveřejněno na Facebooku akvária, ukazuje, jak se trojice lapků naklání k nádrži, kde návštěvníci mohou krmit mořské živočichy, a rychle z ní žraloka vytáhnou pomocí sítě. Tu si podle mluvčího akvária přinesli s sebou.

„Potom vylili kbelík roztoku, který zaměstnanci používají k dezinfikování nástrojů, do filtračního systému, čímž způsobili škodu na dalších zvířatech,“ uvedlo akvárium ve prohlášení. Poté do kbelíku dali žraloka a utekli.

Policie, kterou nejdříve telefonát z akvária zaskočil v domnění, že jde o hoax, nevěří, že by únosci chtěli žraloka prodat. Měl se podle nich stát součástí sbírky podezřelého. Ten byl obviněn z krádeže, další dva na verdikt čekají.