VIDEO: Žralok připlaval k pláži na Mallorce, biologové ho utratili

Na videu je vidět obří žralok, který krouží nedaleko pláže Cala Domingos na východě ostrova, před zraky přihlížejících turistů.

Policisté přivolali pracovníky místního akvária, kteří jej ve spolupráci s nimi vytáhli na pláž. Později ale biologové konstatovali, že dezorientované zvíře je v tak špatném stavu, že nemá šanci na přežití, a proto ho usmrtili.

Pracovníci tamního plážového klubu řekli místním novinám, že žralok mezi lidmi vyvolal paniku, vyděšení turisté prý křičeli a utíkali z vody. Policisté pláž evakuovali a uzavřeli, nikdo nebyl zraněn.

Podle britského deníku The Telegraph později pitva ukázala, že žraloka bodl do tlamy rejnok, proto delší dobu nejedl a to způsobilo jeho dezorientovaný stav.

Žralok připlul k pobřeží Mallorcy také loni koncem června, uzavřeno muselo být hned několik pláží. I tenkrát bylo zvíře utraceno.