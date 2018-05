VIDEO: Malému chlapci zhoršuje nádor zrak, pomůže mu speciální místnost

17:49 , aktualizováno 17:49

Čtyřletý Eliáš má v hlavě mozkový nádor, který mu tlačí na oční nerv a kvůli tomu se mu zhoršuje zrak. Aby viděl co nejlépe, navštěvuje nově postavenou zrakovou místnost, ve které se pomocí vizuálních stimulací snaží maximálně podpořit rozvoj zachovaných zbytků zraku. Místnost určená dětem do sedmi let se otevřela ve čtvrtek.