Po Zemanovi i Berlusconi, protest proti Ondráčkovi a ztracený bruslař

18:04 , aktualizováno 18:04

Sledujte Zprávy iDNES.tv. Dozvíte se z nich například, že se slovenský prezident Andrej Kiska vložil do řešení situace, která nastala po vraždě novináře Jána Kuciaka. Nabídl dvě východiska: buď zásadní rekonstrukci vlády nebo předčasné volby. Šéf komunistů Vojtěch Filip nechápe pořádání demonstrací proti kolegovi Zdeňku Ondráčkovi, kterého poslanci zvolili do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Itálie volí nové složení parlamentu. Ukážeme vám útok aktivistky z hnutí Femen na Berlusconiho. Po boji s rakovinou močového měchýře zemřel ve věku 75 let americký herec David Ogden Stiers, představitel majora Charlese Emersona Winchestera III v seriálu M.A.S.H. A britský chlapec Ashya King, který se v roce 2014 v Česku podrobil protonové léčbě mozkového nádoru, je zřejmě zcela vyléčen.