Požár kostela potrestán, dlouhá fronta ve Varech a medvědí oslava

18:05 , aktualizováno 18:05

Sledujte Zprávy iDNES.tv. Dozvíte se, že Krajský soud v Ostravě poslal mladíky, kteří zapálili kostel v Gutech na mnoho let do vězení. Uvidíte, jak Jan Hamáček přebíral ministerstvo zahraničí, a co bude v Černínském paláci dělat Miroslav Poche. Ukážeme vám záběry zříceného letadla v ulicích indické Bombaje a podíváte se na oslavu 25. narozenin medvěda Medouška ze zámku v Zákupech.