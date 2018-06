Babiš navštívil Zemana, uprchlíci se vylodili a Florenc slaví

18:04 , aktualizováno 18:04

Sledujte ZPRÁVY iDNES.tv. Babiš doufá, že situace kolem nominace Pocheho do vlády se vyřeší po Pocheho setkání se Zemanem. Do Valencie dorazily tři lodě s migranty, které Itálie odmítla a nádraží Florenc slaví 70. let od svého založení.