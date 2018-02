Druhá medaile, letecká tragédie u Moskvy a čínský Nový rok

18:17 , aktualizováno 18:17

Při sledování Zpráv na iDNES.tv se dozvíte o druhé české medaili z olympiády a co si o té první myslí její majitelka, Veronika Vítková. Ukážeme vám, co zbylo z letadla AN-148, které se zřítilo nedaleko Moskvy, přineseme informace co nově hrozí squatterům v pražském Šáreckém údolí a ukážeme hořící loď na ostrově Tenerife. Řekneme také, proč se miliony Číňanů v těchto dnech vypravily na cesty.