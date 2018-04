Chemie z léků znečišťuje světové řeky, její množství kriticky roste

Chemické látky z léčiv znečišťují říční systémy po celém světě. Pokud trend přetrvá, množství farmaceutického odpadu unikajícího do vodstva by se do roku 2050 mohlo zvýšit o dvě třetiny, tvrdí nizozemští vědci.