Služební zákon čeká změna, vláda bude moci odvolávat státní tajemníky

Návrh, aby státní tajemníci na ministerstvech mohli být vládou odvoláni stejně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu, předložila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO. Změnu hájila tím, že odvolání bude dál přezkoumatelné soudem stejně jako u jiných státních úředníků.

Podle Marka Bendy z ODS to bude znamenat odklon od depolitizace státní správy, pokud by každá nová vláda mohla vyměnit všechny státní tajemníky. Připomněl, že státní tajemníci jsou odpovědní za personální obsazování úředníků na ministerstvech.

Exministryně školství Kateřina Valachová z ČSSD požaduje prodloužit lhůtu, po níž by bylo možné úředníka hodnotit ze 40 na 60 služebních dnů. Pokud by jeho působení bylo shledáno nevyhovujícím, měl by mít na nápravu 90 místo 40 dnů. Totéž navrhli opoziční lidovci, kteří by navíc chtěli zrušit zamýšlený dvoukolový systém výběrových řízení na pozice ve státní správě na rozdíl od dosavadních tří.

Poslankyně ANO Zuzana Ožanová navrhla možnost pružněji obsazovat volná služební místa, a to i maturanty s příslušnou praxí, kteří by se do devíti let zavázali získat předepsané vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání.

Novelu předložila ještě předchozí menšinová vláda ANO. Nová pravidla by měla více otevřít státní správu odborníkům zvnějšku a usnadnit odvolání vedoucích pracovníků na základě nového systému hodnocení. Proti novele měl výhrady Odborový svaz státních orgánů a organizací, podle něhož novela přinese posílení politického vlivu na státní správu.