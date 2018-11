Chodcům vstup zakázán, čtyři Rusové se proto na mostě převlékli za autobus

11:46 , aktualizováno 11:46

Nejkratší cesta do centra Vladivostoku je Zlatý most. Ten je od roku 2015 pro chodce uzavřen. Proti tomu místní obyvatelé často protestují. Poslední incident vyvolal rozruch na sociálních sítích, čtyři muži se převlékli za autobus a most se pokusili přejít.