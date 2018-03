VIDEO: Úkoly do škol patří, agitace ne, míní finalisté Zlatého Ámose

Podle Davida Turka ze Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice by děti úkoly dostávat rozhodně měly. „Záleží na tom, co je to za předmět. Z tělocviku ne, z angličtiny určitě,“ dodal učitel hudební výchovy, českého jazyka a angličtiny.

Souhlasí s ním i další finalistka Helena Lísková, učitelka na prvním stupni ZŠ Ladova v Litoměřicích. „Za mě určitě ano. Pojímám to tím způsobem, že je úkol krátký. Dávám tím najevo rodičům, co právě probíráme, aby byli v obraze a byli vtaženi do chodu celé naší třídy,“ říká Ladová. Podobný názor zastává i Tereza Fousová, podle níž je úkol od toho, aby se děti k probírané látce doma vrátily a zopakovaly si ji. „Je to naprosto nevyhnutelné a nezbytné,“ tvrdí učitelka z pražského Gymnázia Špitálská.

Podle Jana Šindeláře z 2. základní školy v Říčanech záleží především na učiteli. Podle konkrétní situace se rozhodují i další dvě zbylé finalistky. „Řešila bych to individuálně podle toho, jestli to je nebo není potřeba,“ uvádí Lucie Čimerová ze ZŠ Městec Králové.

„Záleží v jakém předmětu. Jak kdy, jak kde. Já je sem tam dávám, aby se na to studenti občas doma podívali, ale není to každou hodinu,“ doplňuje Lucie Bakalová z holešovského Gymnázia Jaroslava Jaroše, která zvítězila ve Zlínském kraji.

Téma domácích úkolů nedávno oživil případ muže z jižní Moravy, který si ve škole vyjednal, aby je jeho syn neměl povinné.

Učitel by měl být neutrální a škola apolitická

Zatímco v otázce domácích úkolů si učitelé příliš neodporovali, politika je rozdělila na dvě skupiny. Podle jedné do škol rozhodně nepatří, podle druhé je už teď v některých předmětech její neodmyslitelnou součástí. Shodli se však, že by učitel měl vystupoval neutrálně a své politické názory nedávat příliš najevo.

Proti politice ve školách se staví Šindelář i Turek. „Já učím hudební výchovu, češtinu a angličtinu, tam politika určitě nepatří,“ říká Turek. Na prvním stupni nemá podle Lískové co pohledávat. „I takhle malé děti už bohužel o politiku začínají mít asi vlivem rodičů a médií zájem,“ dodává učitelka z Litoměřic.

Opačný názor zastává Čimerová. „Vzhledem k tomu, že učím občanskou výchovu, tak se s dětmi o politice bavíme. Na druhou stranu si myslím, že by škola měla vystupovat apoliticky a učitel by neměl dávat najevo své politické názory. A pokud o politice mluvit, tak vyloženě neutrálně,“ vysvětluje finalistka ankety.



Na stejný problém naráží i Fousová. „Svým způsobem už politika ve škole je, učí se přece v hodinách občanské výchovy,“ podotýká. Chemikářka Bakalová při svých hodinách politiku neřeší. „Myslím, že by učitel měl vystupovat spíš neutrálně a nedávat své politické názory najevo,“ uzavírá učitelka z holešovského gymnázia.

Debata o přípustnosti politiky na školách se rozproudila po demonstracích studentů středních a vysokých škol za dodržování ústavních zvyklostí, které proběhly minulý týden. Stejnou otázku jako finalistům soutěže Zlatý Ámos redakce iDNES.cz položila i školským expertům politických stran (více v článku Ať se studenti angažují. Ale mimo školu, vzkazuje stávkujícím Klaus mladší).