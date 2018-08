V USA bují obchod s vymírajícími žirafami, zpeněží je do poslední řasy

„Kusy žiraf zájemci považují za ‚novou exotiku‘, která je oblíbená z části i jako alternativa ke slonovině a dalším produktům, jejichž kontrola se zpřísnila,“ uvádí autoři z organizace Humane Society of the United States ve své zprávě.

Prodej i nákup žirafích ostatků totiž na rozdíl od jiných ohrožených zvířat americké zákony povolují. Ochránci proto vyzývají úřady, aby zařadily i tato zvířata do seznamu zvaného U.S. Endangered Species Act, který by obchodování s žirafami zakázal.

Zpracované kusy žiraf se podle zprávy dají koupit na nejméně 51 místech napříč Spojenými státy. Aktivisté při pátrání, kdy se vydávali za zájemce, nejčastěji objevovali boty z žirafí kůže a nože vyrobené z jejich kostí, ale i koberce nebo nábytek.

Cena bundy ušité z ostatků žirafy se podle nich pohybuje kolem 5,5 tisíce dolarů (121 tisíc korun), cena koberce kolem tří tisíc dolarů (66 tisíc korun) a žirafí lebka stojí asi 500 dolarů (11 tisíc korun).

O sto dolarů levnější je Bible s přebalem z žirafí kůže, za pouhých deset dolarů (220 korun) zájemci dostanou náramek upletený z žirafí srsti. Nejdražší je vycpaná žirafa – kupci za ni dávají až osm tisíc dolarů (176 tisíc korun). Zájem o podobné vybavení podle autorů zprávy roste.

Žirafy jsou nebezpečné, bylo třeba je zabít, vysvětlovali lovci trofejí

Někteří prodejci ochráncům podle jejich výpovědí popsali, že zboží koupili od lovců trofejí. Ti jezdí do afrických zemí střílet chráněná zvířata a tvrdí, že peníze, které za to zaplatili, putují na záchranu ohrožených druhů. Luxusní koníček však kritizují ochránci zvířat z celého světa.

Nyní se díky zprávě přišlo na to, že lovci svůj koníček prodejcům žirafích produktů omlouvali ještě i tím, že žirafy ohrožovaly obyvatele mnohých afrických vesnic a bylo třeba je vybít. Podle autorů zmíněné zprávy, kteří upozorňují, že podobné vysvětlení je naprosto lživé, lovci trofejí dovezou do Spojených států průměrně více než jednu mrtvou žirafu denně.

Podle deníku The New York Times se zřejmě právě kvůli těmto lovcům dostávají kusy žiraf do USA. Lovci si totiž po úspěšném tahu na žirafu často nechávají její hlavu a krk a zbytek zvířete dostanou lidé, kteří jim lov zprostředkovali.



„Naše vyšetřování ukazuje, že organizátoři trofejového lovu v Africe zpeněží i ten poslední kousek těchto krásných zvířat. Prodávají je preparátorům, výrobcům zvířecích produktů a dealerům, kteří je pak dál nabízejí prodejcům ve Spojených státech,“ uvedl podle britského deníku The Guardian manažer Humane Society of the United States Adam Peyman s tím, že ochránci objevili i polštář potažený kůží z obličeje žirafy, a to včetně řas.



Žirafí populace neustále klesá, od 90. let se zmenšila o 40 procent. Po světě už chodí méně než sto tisíc těchto sudokopytníků. Africká zvířata tak tiše míří k vyhynutí stejně jako lvi nebo sloni. Podle Červeného seznamu žirafy zcela vyhynuly v Eritreji, Guineji, Mauritánii, Nigérii, Senegalu a pravděpodobně také v Mali.