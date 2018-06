Ministrem zahraničí může být i Zaorálek, uvedl druhý muž ČSSD Zimola

Exministr zahraničí je přitom od začátku odpůrcem toho, aby ČSSD vůbec šla do vlády s Andrejem Babišem. „Pokud má takto fungovat spolupráce, nemusí žádná vláda vzniknout,“ komentoval Zaorálek situaci kolem Pocheho, už když Zimola s nápadem na změnu nominace na ministerstvo zahraničí přišel v pondělí na Twitteru.



Musíme mít více kandidátů na každý post, říká Zimola

„Já jsem jen zopakoval své několik týdnů staré, byť stále platné prohlášení, kde jsem řekl, že přece sociální demokracie má na každý ministerský post, tedy nejen ministra zahraničí, ale ministra práce, ministra kultury jistě řadu vhodných kandidátů, adeptů, odborníků. A jako příklad jsem třeba pro to zahraničí uvedl, protože víte, že už dříve jsem říkal jména Hynka Kmoníčka, Jana Kohouta, tak jsem teď jako další příklad uvedl Lubomíra Zaorálka,“ vysvětloval iDNES.cz svůj nápad Zimola. Se Zaorálkem o tom nemluvil.



„Hlasoval jsem pro celý balík návrhů, tedy pro všech pět, které předložil Jan Hamáček. Je to návrh předsedy sociální demokracie, ztotožnil jsem se s ním na předsednictvu,“ odvětil první místopředseda ČSSD na otázku, zda má jeho podporu stále kandidát strany na šéfa diplomacie Miroslav Poche.



Musíme mít jasný, sjednocený postup, uvedl Zimola

Hamáček si Zimolu pozval v úterý odpoledne, aby mu vysvětlil, proč psal na Twitteru o možné změně nominace na ministerstvo zahraničí.



Jiří Zimola (Twitter) @jirizimola Nejsme strana, která si nechá diktovat, co má dělat, Andrejem Babišem nebo Vojtěchem Filipem. Současně platí, že budoucnost vládní spolupráce nemůže stát a padat na jednom jméně. Znovu říkám, že @CSSD má dost kvalitních lidí, kteří by byli vhodnými adepty na jakýkoli vládní post. 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Hamáček při setkání s novináři ještě před schůzkou se Zimolou uvedl, že názor, že má strana hledat jiného kandidáta než Pocheho, zatím slyšel jen od Zimoly, ne od jiných sociálních demokratů.



„My jsme se s panem předsedou Hamáčkem sešli proto, abychom si ujasnili další postup v naplnění vůle většiny členské základny, která se rozhodla pro vstup do koalice, protože platí, že žádný orgán strany, žádný funkcionář nemůže zpochybňovat to jasné většinové rozhodnutí členů ČSSD. Musíme mít jasný sjednocený postup. To jsem rád, že se podařilo a na tom jsme se domluvili,“ řekl po schůzce s Hamáčkem iDNES.cz Zimola.



Poche se má s prezidentem Milošem Zemanem sejít koncem týdne. Prezident ho chce přesvědčovat, ať se nominace vzdá.