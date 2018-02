Jsme v klinické smrti, píše Zimola. Říká, že jeho vyšetřování skončilo

„Co naplat, že se žádné podezření nepotvrdilo. Co naplat, že policie vyšetřování ukončila, aniž by vznesla obvinění, protože k žádnému trestnému činu nedošlo. Moje pověst utrpěla šrámy, které se léčí pomalu. Přesto jsem šťastný, že velká řada vás, členů ČSSD, mne lacině neodsoudila, ale pochopila, že jsem se stal součástí hry, jejímž jediným cílem bylo mne politicky zlikvidovat,“ napsal Zimola v dopise, který server iDNES.cz získal.

Zimola, který se nebrání vládní spolupráci s Andrejem Babišem jako premiérem, odstoupil z pozice jihočeského hejtmana poté, co opozice a pak i ANO kritizovaly v Jihočeském kraji sociální demokracii za to, že předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha má roční příjem 7,2 milionu korun. Zároveň kritikům vadilo, že Bláha nechává v Lipně nad Vltavou stavět pro Zimolu rekreační dům.

Zimola má nyní nominaci na předsedu ČSSD od své jihočeské organizace a nebere si vůči své straně servítky.

„ČSSD a její politické vedení se v posledních letech dopustily řady závažných chyb. Jen namátkou – policejní reorganizace ÚOOZ, demise-nedemise premiéra Sobotky a následné vytvoření „triumvirátu“ vedoucího ČSSD do voleb, nepochopitelně zpackané memorandum k těžbě lithia, podepsané ministrem průmyslu za ČSSD krátce před volbami, nebo širší veřejností nepochopené sociální experimenty typu inkluze ve školství či záměr zákona o sociálním bydlení,“ vypočítává Zimola chyby vedení sociální demokracie, které podle něj přivedly strany k volebnímu propadáku.



Chovanec na kritiku jeho policejní reformy pro iDNES.cz reagoval slovy, že je škoda, že s tím Zimola nepřišel v době, kdy se o policejní reformě rozhodovalo a ČSSD se kvůli ní ostře střetla s šéfem ANO Andrejem Babišem, s nímž teď Zimola nevylučuje vládní spolupráci. „Je velká chyba, že se neozval, když se to realizovalo,“ řekl Chovanec.

„Když se k tomu přidala nemastná neslaná předvolební kampaň, jejímž hlavním mottem po čtyřech letech naší vlády bylo Konec levné práci, byli jsme už jenom směšní. To je to nejhorší, co se může politikovi stát,“ tvrdí v dopise členům strany kandidát na předsedu ČSSD a bývalý jihočeský hejtman.



„Namísto všude jinde normálního chlapského přiznání elementární politické odpovědnosti se vedení strany kroutí jako žížaly v krabičce,“ kritizuje Zimola své stranické kolegy z vedení sociální demokracie. Současný lídr strany Milan Chovanec i místopředseda Jan Hamáček se ucházejí také o post šéfa ČSSD.

Zimola v dopise také píše, že přestože proti němu byla vedena dehonestační kampaň, „kopřivu mráz nespálí“, a tak straně jako politik, který třikrát za sebou vyhrál krajské volby, nabízí sociální demokracii své služby.

„ČSSD by měla především dát naději mladým lidem, aby svůj život začali dostupným bydlením. Pomozme obcím ve výstavbě startovacích bytů pro mladé páry a malometrážních bytů pro seniory, kteří pak svůj původní byt mohou přenechat potřebným. Inspirujme se dobrými příklady ze zahraničí a nevymýšlejme již vymyšlené a fungující! Pomozme lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti,“ vypočítává, co by strana mohla dělat, aby získala voliče zpět.

Je podle něj třeba pomáhat těm, kteří pomoc potřebují, ale zamezit zneužívání sociálních dávek těmi, kteří pracovat mohou a na sociálním systému jen parazitují. „Změňme své původní představy o inkluzi ve školství nebo o zákazu kouření ve všech hospodách a dejme více možností školám a učitelům, potažmo majitelům restaurací rozhodovat si sami,“ radí ČSSD Zimola.