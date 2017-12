Zimy v Česku se oteplují. Na Štědrý den padly dva teplotní rekordy

„Ve stanici Albrechtice-Žáry bylo 11,2 stupně Celsia a padl tam rekord, stanice měří 83 let. Další rekord padl v Krnově, kde bylo 10,9 stupně,“ řekla iDNES.cz meteoroložka Blanka Gvoždíková krátce před druhou hodinou odpoledne. Teplo bylo po celém Česku včetně horských oblastí.

Při pohledu na vývoj teplot v uplynulých měsících je zřejmé, že i letošní rok bude rekordně teplý, podobně jako tři roky předchozí. „Z jedenácti měsíců letošního roku byly pouze tři měsíce teplotně podprůměrné, ostatní byly teplotně nadprůměrné,“ uvedl mluvčí ČHMÚ Petr Dvořák.

Průměrná teplota vzduchu na Štědrý den 2012–2016 (°C) Stanice/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Praha 5,9 1 5,9 4,4 3,4 Brno -0,2 5,3 4,8 1,1 -0,3 Ostrava 1,7 9,2 6,8 2,9 1,2 Plzeň 6,9 0,6 5,8 5,9 3,6 České Budějovice 10,3 2,1 6,3 5,8 3,3

Od roku 2014 se každoročně objevují zprávy o rekordně teplých rocích (více v článku Loňský rok byl nejteplejší za posledních 54 let). Vzrůstající teploty jsou pak poznat zvlášť v průběhu zimních období (více například v článku Teplá zima přeje houbám).

„Dá se říct, že za posledních deset let byla drtivá většina zim teplotně nadprůměrná. Nemusí to nutně znamenat, že se všechny zimy oteplují, ale je tam trend. Zimy jsou teplejší než bývávaly. Je to znát i v porovnání za posledních třicet let,“ doplnil Dvořák.

Spolu s rostoucí teplotou se zdá, že naopak ubývá vánočního sněhu. Podle klimatologa Slávka Podzimka to je ovšem relativní. „Na horách je ho vždycky dost, ale v nížinách za posledních pět let víceméně chyběl. Co se týče teplot, tak jsou napříč Českou republikou variabilní a těžko lze usuzovat, který rok byl nějak extrémní. Nejchladnější Štědrý den za posledních pět let v Brně byl v roce 2012, kdežto v Českých Budějovicích byl v roce 2012 nejteplejší,“ řekl s odkazem na údaje (viz tabulka), podle nichž byla maximální teplota v Brně před pěti lety 0,2 stupně. Většinu dne tak byla pod bodem mrazu.

Maximální teplota vzduchu na Štědrý den 2012–2016 (°C) Stanice/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Praha 11,2 4,9 7,7 6,3 4,7 Brno 0,3 7,5 9,6 5,5 0,5 Ostrava 3,1 12,3 9,6 7,8 3 Plzeň 11,7 4,4 7,5 8,6 4,7 České Budějovice 13 4,1 8,6 11,4 5,6

O postupném oteplování svědčí údaje o odchylkách teplot během tří zimních měsíců – prosince, ledna a února.



Velmi teplá byla zima 2013 a 2014, kdy v prosinci bylo o 1,8 stupně více, než je běžné. V lednu bylo více o 2,5 stupně a v únoru dokonce o 3 stupně. Teplo bylo také v letech 2014 a 2015, kdy v prosinci byla průměrná teplota o 2,1 stupně vyšší, než je obvyklé. Výrazně teplý byl leden s 2,9 stupně nad průměrem. Únor se blížil normálu, byl jen o 0,8 stupně teplejší.

Velmi teplo bylo také v zimě 2015 a 2016, kdy se prosinec dostal až na 4,2 stupně nad průměr. Leden byl jen o 0,6 stupně nad normálem, únor měl však odchylku až o 3,9 stupně, takže byl výrazně teplý.



Zima z minulého roku byla naproti tomu rozkolísaná. Zatímco prosinec byl 0,1 stupně nad normálem, leden byl o 3,5 stupně studenější. Únor se naproti tomu dostal o 1,9 stupně nad normál.

Výška sněhové pokrývky na Štědrý den 2012–2016 (cm) Stanice/Rok 2012 2013 2014 2015 2016 Praha 0 0 0 0 0 Brno 3 0 0 0 4 Ostrava 0 0 0 0 0 Plzeň 0 0 0 0 0 České Budějovice 0 0 0 0 0

Poslední měsíční výhled potvrdil pokračování teplejšího rázu počasí, který by se měl udržet i během Vánoc a nejspíš i do konce roku. Větší ochlazení by mělo přijít až v lednu (více v článku Teplé počasí se udrží i po Vánocích). Podobně předpovídal chladno i výhled z počátku prosince (čtěte Celodenní mrazy přijdou v lednu).