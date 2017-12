VIDEO: Žid v klipech vysvětluje muslimům judaismus. Mnohé nás spojuje, říká

Je pravda, že judaismus nepřijímá konvertity? Je pravda, že si židé musí před modlitbou umýt ruce? Je pravda, že židé zabili své proroky?

Podobné otázky slýchal od svých arabských přátel izraelský novinář Elhanan Miller celé roky. Nepřesné znalosti o židovské víře mají podle něj mnozí muslimové nejen v Izraeli, a tak se rozhodl to změnit. V animovaných klipech, které už viděly tisíce lidí, současným jazykem vysvětluje základní fakta o judaismu, přísná židovská pravidla i jejich důsledky pro každodenní životy židů.

„Islám předstírá, že muslimům vysvětluje, o čem je judaismus. Ale já si myslím, že hodnotnější pro muslimy je, když to uslyší od skutečného věřícího,“ říká dlouhodobý redaktor listu The Times of Israel, který se nyní chce stát rabínem.

Svůj projekt nazval Lidé knihy - tak, jak muslimové židům říkají - a v arabštině muslimům vypráví, kolikrát denně se musí židé modlit či jaká jídla jsou a nejsou košer. Na Facebooku a Youtube už videa viděly statisíce lidí. Své fanoušky také vybízí, aby mu pokládali vlastní dotazy.

Miller ve videích ukazuje, že mají židé s muslimy mnoho věcí společných. „Islám má stravovací pravidla stejně jako judaismus a struktura denních modliteb ve stanové časy je v obou podobná. Říkal jsem si, že by bylo dobré začít podobnostmi, než přejdu k rozdílům,“ popsal pro izraelský list Haaretz.

Jednomu citlivému tématu se však vyhýbá - Izraeli. Obává se totiž, že by mohlo celý projekt porozumění mezi vírami pokazit. „Mým cílem není dělat Izraeli PR. Ve svých videích mluvím víc jako žid než jako Izraelec, protože Izrael je sporné téma a já se u svých příznivců snažím vybudovat důvěryhodnost a sympatie,“ dodává Miller s tím, že k Jeruzalému - posvátnému místu židů i muslimů - se však v jednom z příštích dílů dostane.

Jak je to s košer jídlem?