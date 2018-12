Záhadná „miliardářka“ ze směnáren se údajně zastřelila. Partner tomu nevěří

Starý panelák na okraji vesničky u Děčína nevypadá jako místo, kde bydlel někdo, komu pod rukama procházejí miliardy. Právě tady za dveřmi bytu v druhém patře žila žena, která podle policie nanosila za čtyři roky mezi směnárnami a bankami po taškách 12 miliard korun.

A pak se našlo její tělo. Případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Přestože nechce pustit žádné informace, MF DNES se podařilo vypátrat identitu ženy, zjistit, co přesně dělala a za jakých okolností zemřela. A také že obří finanční transakce vyšetřují kriminalisté kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Tajemný příběh začal pro policii loni 7. září, když byla nalezena na lesní cestě u obce Povrly na Ústecku bílá octavia a v ní mrtvá třiačtyřicetiletá Zuzana K. Byla zastřelena.

Kriminalisté případ uzavírají s tím, že se zastřelila sama. Vlastní legální zbraní. „Byl jsem na místě. Nenašli jsme vůbec nic, co by nasvědčovalo, že by tam mohlo být násilí ze strany druhé osoby,“ říká šéf krajského odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Žena nenechala dopis na rozloučenou, před smrtí se s ničím nesvěřila ani blízkým. Také proto její partner Ladislav F. závěry policie odmítá. „Nechovala se nijak podivně, nevěřím, že se zabila sama,“ říká.

Při vyšetřování však vyšlo najevo, že motiv činu s největší pravděpodobností souvisí s jejím zaměstnáním. Zuzana K. dlouhé roky pracovala v severočeské firmě, jíž patří čerpací stanice, síť automyček a směnáren, jichž má patnáct na jedenácti hraničních přechodech s Německem, Slovenskem a Rakouskem.

Žena se vypracovala až na vedoucí sítě směnáren. Podle Ladislava F. bylo jejím úkolem převážet peníze mezi pobočkami a bankami, vybírat hotovost od směnárníků, ukládat ji v bance na firemní účet a při výhodném kurzu je znovu směnit na eura, aby se pobočky mohly doplnit.

Obvinění ze zpronevěry?

„Jezdila po směnárnách od Hřenska po Petrovice, ale i na Moravu. Vyrazila ráno v devět, vracela se v sedm večer. Každý den,“ líčí její druh Ladislav F .

„Já tam pracoval taky a také jsem převážel. Byly to velké částky, jednou třeba naráz 650 tisíc eur, jindy najednou i 100 milionů korun,“ popisuje. Kvůli převozům u sebe jeho družka nosila zbraň, kterou se podle policistů zastřelila.

„Bylo to den před mými narozeninami,“ vzpomíná Ladislav F . „Jela tehdy ráno jako obvykle do práce a odpoledne mi volali policisté, abych se dostavil na služebnu,“ dodává. „Později jsem se dozvěděl, že právě ten den, kdy zemřela, mělo na Zuzku padnout trestní oznámení kvůli zpronevěře 100 milionů korun,“ řekl Ladislav F . „To je ale nesmysl, kdybychom měli 100 milionů, myslíte, že bychom žili tady?“ ukazuje kolem sebe na omšelé zdi panelákové chodby.

Nedokážu nic říct, ani nemůžu

Obchodní ředitelka zmíněné firmy Marcela Ž. nechtěla případ komentovat. „Tam probíhá vyšetřování a k tomu já vám nedokážu nic říct, ani nemůžu,“ odpověděla na otázku o zpronevěře a finančních transakcích. Později už nezvedala mobil a na dotaz poslaný v SMS, jestli si na převozy společnost najímala bezpečnostní agenturu, nereagovala.

O mimořádně silné finanční toky se po smrti Zuzany K. začali zajímat kriminalisté z krajské hospodářské kriminálky v Ústí nad Labem a prověřování dozorovalo tamní krajské státní zastupitelství, které se věnovalo také informacím o údajné zpronevěře.

Jak policisté dospěli k celkovému objemu dvanácti miliard? Výpočtem. Nejprve zmapovali časový úsek dlouhý několik měsíců, po který žena nosila peníze. Když zjistili, že to měla dělat asi čtyři roky, výpočtem došli k tomu, že za celou dobu to mohlo být 12 miliard.

Bradáčová předává spis

Tak velké objemy peněz jsou krajně podezřelé. Kauzu si proto převzali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej nechtěl potvrdit ani to , že kauzu má na starosti právě Národní centrála proti organizovanému zločinu. „Náš útvar zpravidla nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá, či naopak nezabývá,“ řekl pouze Ibehej.

Severočeští žalobci předali své poznatky Vrchnímu státnímu zastupitelství. Tam však spis nezůstal. „V únoru jsme ho postoupili na Okresní státní zastupitelství v Děčíně,“ řekla vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti,“ řekl okresní státní zástupce z Děčína Jan Fuchs. „Víc bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, bylo by to kontraproduktivní,“ dodal Fuchs. Případ se pořád teprve prověřuje a nikdo dosud nebyl obviněn.

Minulý týden ve středu byli policisté znovu za druhem mrtvé „kurýrky“ Ladislavem F., ale zajímali se už jen o peněžní transakce. Okolnosti smrti ženy ani zpronevěru už neřeší.