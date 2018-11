Žena protočila ve směnárnách 12 miliard, někdo ji pak zřejmě zavraždil

V případu je zatím více neznámých než známých. Podle informací MF DNES policisté zadokumentovali jen objem peněz a počty směn z korun na eura. Ty žena prováděla prakticky po celých severních Čechách. Podle zdroje redakce někdy směnu provedla i více než třicetkrát za den.



Co se dál s hotovostí v eurech dělo, zatím nikdo neví. Neví se ani to, kde se braly stamiliony v korunách, které žena nosila. Hotovost je totiž pro úřady do velké míry neviditelná. Jakmile peníze opustí bankovní účet, museli by detektivové člověka, který je vybral, sledovat, což se v tomto případě nestalo.

Navíc není jasné, jak se nakonec úřady o směnárenské horečce na severu dozvěděly. Směnárny mají pro výměnu hotovosti jasná pravidla: například pokud chce zákazník vyměnit najednou více než tisíc eur (asi šestadvacet tisíc korun v dnešním kurzu – pozn. red.), musí předložit průkaz totožnosti.

Velké směny hotovosti musí směnárny úřadům hlásit jako podezřelý obchod. Žena měla vyměnit v průměru přes osm milionů korun za den, aby takové množství stihla. To znamená, že směnárny buď obchod nehlásily, nebo měla žena původ peněz doložený (například smlouvou).

Že by si jí nikdo nevšiml, není pravděpodobné. Takové množství hotovosti (pro představu sto milionů korun v pětitisícových bankovkách váží přibližně dvaadvacet kilo) musela nosit v taškách.



Podvod směnáren?

Pokud by peníze pocházely z drog nebo prostituce, nechaly by za sebou stopy – například obchod s drogami, varny nebo větší množství látky v oběhu. Nic takového se zřejmě neobjevilo. „Určitě se nejedná o jednorázovou záležitost, ale o nějaký stabilní a dlouhodobý byznys, který vyžadoval eura pro svůj další provoz,“ řekl MF DNES bývalý detektiv protikorupční policie, který si nepřál být jmenován.



Nikdo zatím neví, zda jde o legální obchody, nebo zločin, a zda peníze vznikají v Česku, nebo v zahraničí. Případ je tedy naprosto ojedinělý. V minulosti sice byly podobné kauzy zaznamenány, ale v daleko menším měřítku.

Například před několika lety řešila policie případ velkých směn hotovosti na Karlovarsku. Tehdy šlo o peníze, které pocházely z místních vietnamských tržnic. Platby za zboží totiž trhovci inkasovali v korunách, ale na nákup nového oblečení v zahraničí potřebovali eura. Šlo však „jen“ o jednu miliardu korun.

Další případ podobné směny se stal v Brně, tehdy šlo však o legální byznys. Tamní síť několika směnáren svezla dohromady svou hotovost, kterou vyměňovala s výhodným kurzem na jednom místě v Praze. Také tehdy to byl pro úřady varovný signál: nevěděly totiž, kde se tak velká suma peněz v hotovosti vzala.

Úplně vyloučena dosud zřejmě není ani varianta, že jde o podvod směnáren. Tedy o fiktivní směnu valut. Vzhledem k objemům peněz a intenzitě kontroly ze strany státních orgánů to však není příliš pravděpodobné.



Největší v historii

Zatím největší případ praní špinavých peněz měli detektivové tehdejší protikorupční policie na dosah před deseti lety. A shodou okolností i tehdy šlo o směnárny.

V říjnu 2008 provedli spolu se zásahovou jednotkou razii pod krycím jménem „Achiv“ v sídle směnárny Aktiv Change na pražské Národní třídě. Byla to obří akce. Dvacet hodin dům prohledávali nejen kriminalisté, ale i experti na otevírání trezorů a pyrotechnici se speciální technikou. Hledali důkazy o bezhotovostních výměnách valut.

Peníze údajně pocházely z daňových úniků a měly skončit na bankovních kontech v Číně a ve Vietnamu.

„Úmyslem bylo znemožnit odhalení původu peněz získaných trestnou činností několika desítek subjektů. Z České republiky bylo do zahraničí uhrazeno v několika tisících platbách více ne ž 5,3 miliardy korun,“ uvedla protikorupční policie po razii.

Souběžně policisté obvinili dva majitele směnárny – Egypťana s českým pasem Omara Moghetha a Brita Jasona Dupuye.

Nikdy neobjasněné peníze

Jenže historicky největší kauza nakonec skončila fiaskem. Policistům se nepodařilo dokázat, že peníze pocházejí z trestné činnosti, a to ani po roce a půl zkoumání transakcí směnárny. Že udělali detektivové chybu, pak veřejně oznámil tehdejší ministr vnitra Martin Pecina. „Ve věci Aktiv Change policie, myslím, přiznala chybu,“ řekl tehdy.

Dupuye osvobodil Ústavní soud v roce 2011, druhého jednatele Moghetha o rok později. Přestože se případ k soudu nedostal a policie přiznala chyby v průběhu vyšetřování, původ peněz, které z Česka odcházely na konta v Asii, nikdo nedokázal objasnit.