Ve věku 93 let zemřel partyzán Vladař. Za války prováděl sabotáže

„V neděli 23. prosince 2018 zemřel ve Vojenské nemocnici Olomouc ve věku 93 let válečný veterán Oldřich Vladař,“ informoval ředitel nemocnice Martin Svoboda.

Plukovník byl během druhé světové války členem druhého odboje boskovické partyzánské skupiny Vela, kterou vedli kapitáni Josef Dřímalka a Heřman Hrubý. Podílel se na diverzních akcích na železnici, komunikacích a telegrafním spojení.

Po skončení války absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, nicméně jeho vojenský kariérní postup byl zaražen komunistickým režimem, odmítl vstoupit do KSČ. „Přišli, abych vstoupil do strany. Nešlo je tehdy ale přímo a rázně odmítnout. Pořád jsem to oddaloval s tím, že to musím rozmyslet a podobně. Ale to nešlo dělat do nekonečna. A tak jsem řekl ne. Byl jsem prostě vychovaný jinak,“ vzpomínal v létě letošního roku.

Vladař učil na vojenských školách, to mu ale režim zatrhl. Roky živořil jako písař. Obrat přišel až v polovině 50. let. Na vysokých školách se objevily katedry vojenské přípravy, studenti si díky nim mohli kus vojny odsloužit už na škole.



„Zavolali mě na ministerstvo obrany. Říkal jsem si, co po mně ještě mohou chtít. Ale řekli mi, že půjdu zpátky do armády,“ uvedl dříve Vladař. Nakonec se dostal na vojenskou katedru Lékařské fakulty olomoucké Univerzity Palackého.

V roce 1965 získal titul inženýra, když vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Na lékařské fakultě pracoval až do října 1980, kdy odešel do důchodu. Stále si vedle řady armádních vyznamenání a poct cení i pamětní medaile univerzity.

Přitom se neodstřihl ani od vojenské minulosti. Své zážitky Vladař chodil vyprávět do škol, stále se zúčastňuje akcí Československé obce legionářské. Velkého uznání se dočkal v roce 2005, kdy byl povýšen na plukovníka.

Poslední rozloučení s plukovníkem Vladařem se podle ředitele nemocnice koná v obřadní síni krematoria v Olomouci - Neředíně 3. ledna 2019 ve 13.20 hodin.