Jak svět nakrmí 10 miliard lidí? Naše myšlení se musí změnit, říká odborník

Přibývá hladovějících i překrmených Do poloviny století se počet lidí na Zemi zvýší o tři miliardy, tedy na deset miliard.

40 % lidí na světě bude za 30 let trpět nedostatkem vody.

Třetina vyprodukovaných potravin se k zákazníkům vůbec nedostane nebo skončí v koši. Je to 1,3 miliardy tun potravy, která by nasytila tři miliardy lidí po celý rok. Hladomor přitom sužuje 800 milionů obyvatel planety, hlavně v rozvojových zemích. Ve vyspělých zemích jsou lidé naopak čím dál obéznější, dnes jich je výrazně přes 600 milionů.

Polovinu světového zásobování potravinami zajišťuje více než 500 milionů drobných zemědělců po celém světě.

Pouze tři procenta zemského povrchu se využívá jako orná půda.

V roce 1950 žily na Zemi 2,5 miliardy lidí a na jednoho obyvatele připadlo 5 200 metrů čtverečních orné půdy. V roce 2050 to podle odhadů bude 1 700 metrů čtverečních na osobu při počtu 9,8 miliardy obyvatel žijících na planetě.



Zdroj: Analýzy a průzkumy OSN, FAO a WHO