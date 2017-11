Nemám dnu, po letech ani cukrovku a jím sladká jídla, chlubil se Zeman

Podle diabetologa Milana Kvapila není tvrzení, že „cukrovka odešla“ reálné. Laicky se tak dá nazvat případ, kdy Zeman dodržoval dietu a bral léky, díky nimž dosáhl hodnot krevního cukru jako má zdravý člověk. „Diabetes se nedá vyléčit, ale dá se léčit změnou životosprávy a léky, organismus pak může být na úrovni zdravého člověka. To možné je,“ uvedl Kvapil.

„Díky léčbě se dá dosáhnout toho, že kdyby ho někdo vyšetřil a nevěděl, že měl cukrovku, tak řekne, že cukrovku nemá,“ vysvětlil lékař. Že by se prezident zbavil nemoci díky sladkostem poukazuje podle Kvapila na pověstný Zemanův humor. „Asi to nebude, jak říká, protože kdyby to fungovalo všeobecně, tak máme dietu pro pacienty s diabetem založenou na sladkostech,“ podotýká Kvapil.

„Jestliže se mu nyní díky léčbě a životosprávě daří, že není ani poznat, když si dá něco sladkého, tak mu blahopřeji, ale většinová zkušenost s miliony pacienty říká, že je to přechodný stav,“ dodal diabetolog.

Prezident výslovně popřel, že by ho sužovala dna, kloubní onemocnění, které je způsobené zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi. Kyselina močová při nemoci krystalizuje a vzniklé krystalky se ukládají v kloubech, šlachách a okolních tkáních.

Prezident dlouhodobě trpí polyfunkční neuropatií, autoimunitním onemocněním, které mu výrazně ztěžuje chůzi. Jeho občasné vrávorání, které někteří lidé přisuzují alkoholu, je tak do značné míry způsobené právě nevyléčitelnou neuropatií.

Zeman v září podstoupil vyšetření na počítačovém tomografu, které neodhalilo žádný zdravotní problém, o kterém by se nevědělo. Už prezident tehdy řekl, že zprávy o jeho zdravotních problémech jsou špinavou kampaní části médií. Podle něj se objevila například nepravdivá informace, že trpí rakovinou slinivky.



To, zda je Zeman zdráv natolik, aby mohl kandidovat na Hrad, se v posledních měsících v médiích i na sociálních sítích řeší v souvislosti s tím, že prezident v posledních měsících velmi výrazně zhubl a častěji než dřív působí při některých veřejných vystoupeních unaveným dojmem.

Zemanův tým nashromáždil 113 tisíc podpisů: