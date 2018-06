Soud na žádost Hradu přerušil projednávání případu Zemanovy údajné rakoviny

„Důvod, proč bylo přerušeno soudní civilní řízení, je mimořádně závažný. Bylo totiž zahájeno trestní řízení ve vztahu k panu Bartíkovi, a to pro podezření z trestného činu pomluvy a trestného činu poškození cizích práv. Jde o závažnou záležitost, uvedení v omyl všech – tedy několika milionů – voličů,“ zareagoval na dotaz iDNES.cz prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Bartík loni v listopadu na Facebooku napsal, že Zeman má rakovinu a zbývají mu měsíce života. Prezidentská kancelář v žalobě na ochranu osobnosti požaduje po Bartíkovi omluvu a pět milionů korun.

Řízení ve sporu soud přerušil 25. června. „V této věci bylo žalobcem navrženo přerušení řízení do pravomocného skončení trestního řízení. Soud tuto žádost přezkoumal, kdy dospěl k závěru, že z důvodů procesní ekonomie ve věci bude vhodné řízení přerušit, a to do pravomocného skončení trestního řízení vedeného u Policie České republiky,“ uvedla mluvčí soudu Petra Hovorková.

Řízení je tím pádem podle ní odročeno na neurčito, protože nelze předem předjímat, kdy trestní řízení bude skončeno. Nejde o přerušení obligatorní, tedy povinné, ale o přerušení, které je na zvážení soudu, dodala.

Bartíkova tvrzení se objevila na internetu několik měsíců před lednovými prezidentskými volbami, ve kterých Zeman obhájil mandát. Podle Bartíka měla veřejnost právo znát informace o jeho zdravotním stavu. Hrad i Zemanův lékař tehdy tvrzení o rakovině rezolutně odmítli. Na Bartíka se pak snesla kritika kvůli jejich zveřejnění a on je z internetu stáhl. Za svým tvrzením si ale stojí.