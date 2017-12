Zeman: Nikdy nevypíšu předčasné volby, byly by výsměchem občanům

Česká politická scéna podle prezidenta zažila po volbách zemětřesení. „ Po volbách se dvě nejstarší české politické strany - to jest sociální demokracie a strana lidová - dostaly na okraj propasti a téměř se nedostaly do parlamentu. Ať si vedoucí představitelé těchto stran sami zhodnotí, proč k tomu tak došlo,“ uvedl Zeman.

Představitelé stran, které po volbách přijal, si mu podle něj jednotně v Lánech postěžovali, že s nimi nikdo nechce jednat. To je podle něj nesmysl. Strany podle něj nesmí sedět jako panenka v koutě a samy nabídnout jednání. „Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuse docela dobrým výchozím materiálem,“ uvedl prezident.

Odmítl variantu předčasných voleb po trojím neúspěšném pokusu o vládu. „Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám, protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili. Občané rozdali karty a politici musí umět s těmito kartami hrát,“ řekl Zeman.



K předčasným volbám ale strany mohou dojít i proti vůli prezidenta, když seženou 120 hlasů pro rozpuštění Sněmovny. Podle premiéra Andreje Babiše by se strany na nových volbách mohly domluvit již po dvou neúspěšných pokusech o vládu.

Zeman ocenil, že je země bezpečná, i růst mezd

Převážně pochvalně se prezident vyjádřil ke stavu České republiky. „Chtěl bych poděkovat všem, kdo se o naše úspěchy zasloužili,“ uvedl ve vánočním poselství prezident. Vyzdvihl, že Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. „Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd,“ uvedl Zeman. Ocenil nízkou nezaměstnanost a ekonomický růst.

Přál by si ale vyšší veřejné investice i valorizaci penzí. Je také pro zeštíhlení státního aparátu. Propuštění úředníků by podle něj prospělo soukromému sektoru i státu.

„Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem investic. A tady máme své nedostatky. Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající. A zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury. Je ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a Vídní a takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada,“ uvedl prezident.

„Je dobře, že máme nízkou nezaměstnanost. Ale stále je zde skupina lidí, kterým říkáme nepřizpůsobiví. Mluvil jsem nedávno s novou ministryní práce a sociálních věcí a shodli jsme se na tom, že je třeba omezit sociální dávky těm, kdo odmítají nabízenou práci,“ řekl Miloš Zeman.

Jako důchodce by si přál výraznou valorizaci penzí. Důchodci by se podle něj neměli obávat inflace, která je už v důchodech zohledněna. „Jen bych si přál, aby se valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny, v opačném případě se neustále zvyšuje rozdíl mezi novými a starými důchody,“ řekl. Přesně to současná menšinová vláda Andreje Babiše připravuje. Jenže nemá zajištěnou důvěru Sněmovny pro hlasování, které bude 10. ledna.

NATO má být aktivnější v boji proti islámskému terorismu

V NATO i Evropské unii bychom se podle českého prezidenta měli chovat jako sebevědomý partner. „Pokud jde o Evropskou unii, víte, že jí neustále vytýkám, že nedokáže chránit své vnější hranice. A pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím si, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu,“ řekl prezident.

Znovu odsoudil kvóty pro přerozdělování migrantů mířících do Evropy. „Nejbolavější problém, který zde máme - migrační kvóty - musí být řešen v souladu s českými národními zájmy. A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin, že za rok už se o něm nebude mluvit,“ prohlásila hlava státu.

