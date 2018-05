Zeman o Pochem: Hamáček mi původně slíbil jiného kandidáta na ministra

„Když za mnou předseda Hamáček přijel do Ostravy, tak jsem se dohodli, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je pan Poche. Den se se dnem sešel a vše bylo jinak a já jsme se s úžasem dozvěděl, že tato dohoda neplatí,“ konstatoval Zeman.

Upřesnil, že předseda sociální demokracie je podle něj v obtížné situaci, protože je zřejmě pod tlakem některých spolustraníků a pod tlakem pražské organizace, kde je Poche členem. „Je to dosti početná organizace, ale z hlediska voleb má nejhorší výsledek,“ okomentoval Zeman pražskou sociální demokracii.

Zeman konstatoval, že u Pocheho mu nevadí, že v prezidentské volbě podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Zmínil, že Drahoše zvolilo více než dva miliony lidí, proto by to musel mít za zlé všem. Vadí mu ale Pocheho postoj k zahraniční politice. Podle Zemana totiž zpochybňuje dvě konstanty české zahraniční politiky.

Podle Zemana je Poche amatér

„První je konstanta, nebudeme tu přijímat migranty a já neodpovídám nějakému Senátu. Odpovídám třem milionům svých voličů a ti v drtivé většině migranty právem odmítají,“ uvedl Zeman s tím, že musí dodržet slovo, které dal svým voličům v předvolební kampani.



Druhou konstantou je vztah k Izraeli. „Kritika naší proizraelské politiky je svým způsobem taková hloupost, mám-li to nazvat tím nejslušnějším výrazem, že kdyby se měl dostat do Černínského paláce takový amatér, považoval bych to za chybu,“ dodal Zeman.



Připomněl, že podle Ústavy prezident nejen reprezentuje stát navenek, ale také jmenuje velvyslance. Zeman se proto domnívá, že má velice silný vliv k zahraniční politice. Proto by nechtěl, aby ministrem zahraničí byl člověk, který porušuje dvě základní konstanty české zahraniční politiky.



Hamáček iDNES.cz sdělil, že celou věc nebude komentovat.