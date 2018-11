Bývalí odpůrci komunismu se chovají jako komunisté, myslí si prezident

Prezident na otázku, jak prožíval neklid, které v uplynulých dnech vyvolala reportáž portálu Seznam Zprávy, odpověděl, že jako starší člověk už o vzruchy příliš nestojí. Dodal, že nemá rád zejména rozruch, který „generují ctižádostiví hlupáci.“

Vyhození květin státních představitelů do koše, ke kterému došlo během demonstrací k 17. listopadu, je podle prezidenta excesem, jenž hraničí s fašismem. „Demokrat je ten, kdo respektuje výsledky svobodných voleb,“ řekl.

K protestům proti vládě Andreje Babiše prezident dodal, že pokud opozice vyvolá předčasné volby, prohraje. S širokým úsměvem, který prozrazoval ironii, pak dodal: „Pokud by po předčasných volbách vypadla z Poslanecké sněmovny například strana TOP 09 nebo hnutí STAN, po tvářích by mi stékaly slzy žalu.“

Babiš má dvě slabiny - bojí se davů a médií

Premiér Andrej Babiš má podle prezidenta dvě slabiny. „Bojí se davů a médií,“ řekl. Zeman soudí, že by měl premiér častěji hovořit i k nepřátelsky naladěným demonstratům a média by neměl brát tak vážně. S druhým doporučením prezidenta nesouhlasil Jaromír Soukup, který dlouze pohovořil o mediální moci a významu svobody slova.



Prezident v pořadu okomentoval také další vývoj situace na politické scéně. Nevyloučil, že by ve vládě mohla sociální demokracii vystřídat SPD. Tomio Okamura by podle něj mohl vládu podporovat podobně jako komunisté bez toho, že by vyžadoval nějaké ministerské posty. Prezident zdůraznil, že by každá strana, která dostala důvěru nějaké části voličů, měla být považována za partnera a ne za nepřítele.

Zeman se také nechce stát rozhodčím v kauze Čapí hnízdo ani v kauze syna premiéra Babiše. „Osud duševně nemocných dětí by neměl být nástrojem politického boje,“ řekl.

To, že se ČSSD nechce zúčastnit hlasování o důvěře vládě, je podle prezidenta důsledkem rozdělení strany na dvě silné názorové skupiny. Odchod ze sálu při hlasování o vyslovení nedůvěře vládě je pak kompromisem mezi těmito názorovými proudy. Sociálním demokratům prezident doporučil, aby zůstali ve vládě a pracovali.

Za peníze na inkluzi bychom měli postavit dálnice

Prezident krátce hovořil o setkáních s ministrem dopravy Ťokem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. S těmi se bavil o problémech se suchem a stavbě dopravní infrastruktury v Česku. Prezident podotkl, že již na půdě Poslanecké sněmovny říkal, že by se měli do dostavby dálnic dát peníze určené na inkluzi. „Inkluzi pokládám za projekt, který velmi škodí postiženým dětem,“ řekl.

Prezident také komentoval politiku České národní banky, do jejíž rady v tomto týdnu jmenoval dva nové členy. Připomněl, že kritizoval devizové intervence ČNB. „Doufám, že už nikoho z vás nenapadne opakovat nesmyslné devizové intervence,“ řekl prý novým členům rady při jejich jmenování. Ocenil také zpřísnění přístupu ČNB k poskytování hypoték a přál by si, aby se tato regulace stala součástí zákona.